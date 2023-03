Ziga Jelar, drużynowy mistrz świata z Planicy i zdobywca "małej" Kryształowej Kuli w poprzednim sezonie Pucharu Świata musiał wycofać się z rywalizacji w konkursach w Lahti. Z powodu problemów zdrowotnych musiał w sobotę udać się do szpitala, a ostatecznie podjęto decyzję, że nie przystąpi do walki w Finlandii i wróci do ojczyzny. "Ból był zbyt silny" - komentował skoczek za pośrednictwem mediów społecznościowych.