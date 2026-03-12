Mistrz świata w drodze do Oslo. Tak zaskoczył Polaków, pokazał zdjęcia

Polscy kibice skoków w ostatnich godzinach nie mogą narzekać na nudę. W czwartkowe popołudnie pilny komunikat opublikował PZN. Związany był on ze składem "Biało-Czerwonych" na nadchodzący weekend. Do Oslo ostatecznie nie zawita Dawid Kubacki, którego zastąpi powracający do Pucharu Świata Aleksander Zniszczoł. Bolesna dla popularnego "Mustafa" wiadomość przyszła akurat w dniu jego 36 urodzin. Więcej o sprawie piszemy TUTAJ.

Sympatyków tej ekstremalnej zimowej dyscypliny zaskoczyli nie tylko działacze. Dość niespodziewanie w kraju nad Wisłą pojawił się Naoki Nakamura, czyli niedawny drużynowy mistrz świata w lotach. Japończyk postanowił skorzystać z okazji i zrobić sobie w Polsce dłuższy przystanek w drodze do Oslo. Sportowiec zatrzymał się w Gdańsku, gdzie czekała na niego atrakcja w postaci zwiedzania Muzeum Solidarności.

Naoki Nakamura zawitał do Gdańska. Piękne słowa o Polsce, kibice się odwdzięczyli

29-latek pochwalił się tym faktem w mediach społecznościowych. Zawodnik w relacji na Instagramie wrzucił kilka zdjęć z wyjątkowymi podpisami. "Skończyłem to wszystko oglądać po trzech godzinach. Cieszę się, że Polska dzisiaj istnieje" - napisał na początku. "Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dowiedziałem się dzisiaj o początkach ruchu demokratycznego w Europie Wschodniej. Poza tym byli ze mną naprawdę mili ludzie" - dodał później.

Wizyta Japończyka nie przeszła bez echa wśród polskiej społeczności skoków narciarskich. "Naoki Nakamura między Lahti, a Oslo przyleciał do Polski, żeby pozwiedzać Gdańsk" - zauważył Dominik Formela ze "skijumping.pl". Swoje trzy grosze dorzucili także równie szczęśliwi kibice. "Kolejny jego post wywołuje jeszcze większą sympatię do tego zawodnika", "Naoki to jest dobry ziomek, wyczilowany zawsze, jak będzie na podium to się uśmiechnie jak nie wejdzie do 30 też się uśmiechnie" - czytamy w komentarzach.

Jutro Naoki Nakamura pojawi się już w akcji na Holmenkollbakken. Początek pierwszego treningu o godzinie 14:30. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

