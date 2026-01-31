Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mistrz świata skreślony przez Horngachera. Wysłał sygnał trenerowi. Cały świat to widział

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Stefan Horngacher po tym sezonie pożegna się z reprezentacją Niemiec. Ostatnią wielką imprezą Austriaka będą igrzyska olimpijskie we Włoszech, na które Niemcy pojadą w ledwie czteroosobowym składzie. Horngacher miał trzech pewniaków i jedną niewiadomą, a więc wybór między Wellingerem a Geigerem. Postawił na tego pierwszego, a ten drugi błyskawicznie utarł mu nosa. Mistrz świata w lotach z 2020 roku sobotni konkurs w Willingen sensacyjnie zakończył na podium.

Stefan Horngacher
Stefan HorngacherDANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP

Reprezentacja Niemiec, podobnie jak reprezentacja Polski nie może powiedzieć, że ten sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich jest dla niej udany. Różnica jest taka, że Niemców na swoich plecach niesie dwóch skoczków - Philipp Raimund oraz Felix Hoffmann, a Polaków tylko jeden - Kacper Tomasiak.

Dodatkowo w ubiegły weekend zakończyła się niewiarygodna passa medali zdobywanych przez Stefana Horngachera na wielkich imprezach. Ta trwała jeszcze od czasów, gdy prowadził Kamila Stocha i spółkę. Z Mistrzostw Świata w Lotach Niemcy wrócili jednak bez, choćby jednego krążka.

"Prztyczek w nos" Horngachera. Sceny w Willingen

Nadzieje przed igrzyskami olimpijskimi Horngacher z pewnością opiera na wspomnianej wyżej dwójce. Oprócz nich musiał wybrać dwóch innych skoczków, których zabierze do Predazzo. Opcje były tylko trzy. Mowa o: Piusie Paschke, Andreasie Wellingerze oraz Karlu Geigerze. Ostatecznie padło na pierwszą dwójkę.

W momencie ogłoszenia decyzji nie budziła ona większych kontrowersji. Karl Geiger wysłał jednak trenerowi sygnał, że ten być może popełnił poważny błąd. Niemiecki skoczek sensacyjnie w sobotnim konkursie w Willingen osiągnął najlepszy wynik w tym sezonie - zakończył na trzecim miejscu.

Konkurs był nieco loteryjny, ale sam Geiger oddał dwa naprawdę imponujące skoki, pokazując, że wraca do formy. Wellinger również pokazał się z bardzo dobrej strony, bo ostatecznie zajął szóstą lokatę. Z kolei Paschke uplasował się na początku trzeciej dziesiątki.

Stefan Horngacher
Stefan HorngacherJENS SCHLUETER / AFPAFP
Pius Paschke dominuje w Pucharze Świata. Jeden z Polaków bardzo go przypomina
Pius Paschke dominuje w Pucharze Świata. Jeden z Polaków bardzo go przypominaPHILIPP VON DITFURTH / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / Reporter / Łukasz SzelągAFP
Po lewej stronie mężczyzna w kurtce sportowej i czerwonej czapce z logotypami sponsorów, patrzący poważnie w bok, po prawej skoczek narciarski w kombinezonie sportowym, z kaskiem na głowie, trzymający narty, skupiony na swoim zadaniu, w tle światła obi...
Decyzją o odejściu Stefan Horngacher zaskoczył swoich podopiecznychDANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP/AFP, KERSTIN JOENSSONAFP
JSW Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja