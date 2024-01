⁠Mistrz świata na dnie. Ekspert nie ma wątpliwości. Mówi o zakończeniu kariery

W ostatni weekend 32-latek oba konkursy zakończył już na etapie pierwszej serii . Wiele wskazuje na to, że mistrz świata spadnie wkrótce do rangi FIS Cup. W klasyfikacji generalnej Niemiec zajmuje dopiero 28. miejsce. Uzbierać udało mu się zaledwie 46 punktów.

Markusa zawsze trudno było przekonać do wejścia na odpowiednią drogę. Jemu wydawało się, że tylko on wie, jak postępować. Jest mnóstwo znaków zapytania. Markus kręci się w kółko. Trenerzy zrobili dla niego wszystko. Teraz jego kolej, żeby się obudzić. Dla Markusa jest to albo przebudzenie, albo dalsze trzymanie się własnej ścieżki. Ale wtedy koniec jego kariery będzie stosunkowo blisko

Jakub Kot podsumował problemy Marcusa Eisenbichlera

Nie wiem, jaka przyszłość czeka Eisenbichlera. Natomiast jest to bardzo ciekawe, w którą stronę się to potoczy. Niewykluczone, że będzie zmuszony zakończyć karierę, bo mistrzowi takie wyniki nie sprawiają przyjemności. Albo coś drgnie, ruszy i będzie w stanie wrócić za miesiąc do kadry Horngachera i walczyć z drużyną

- Podobny przypadek jest z Robertem Johansonem , który po poprzednim sezonie nie załapał się do kadry norweskiej. Całe lato solidnie przetrenował, jeździł po Grand Prix, kontynentalach, te jego wyniki były całkiem w porządku, po czym nie był w stanie walczyć z tą pierwszą kadrą norweską. Pojechał na Puchar Kontynentalny i w Finlandii był za Nikitą Dewjatkinem na 44. miejscu. Posypało mu się to podobnie jak u Eisenbichlera - stwierdził.

- To są właśnie skoki narciarskie, pewne rzeczy trudno wytłumaczyć. Nie ma mnie w kadrze Niemiec, więc nie wiem, co tam tak naprawdę się dzieje. Jedyne co można było przeczytać z różnych wywiadów, to Horngacher się żalił, że pewne rzeczy Eisenbichler lubi ukrywać, robić po swojemu i musi z nim porozmawiać. Ewidentnie, czeka ich rozmowa - podsumował były skoczek narciarski.