Mistrz reaguje na ruch ws. Stocha i Kubackiego. "Nie będę owijał w bawełnę"

Objawienie polskich skoków 19-letni Kacper Tomasiak, kończący po tym sezonie karierę trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch i Paweł Wąsek - na tę trójkę postawił trener Maciej Maciusiak, wybierając skład na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (duet kobiet tworzą Anna Twardosz i Pola Bełtowska).

Wojciech Fortuna: Liczyłem, że na olimpiadę pojedzie Maciej Kot

Żadnej, najmniejszej dyskusji nie podlega nominacja dla Tomasiaka, który stał się bezapelacyjnym liderem polskiej kadry. Natomiast nad wyborem pozostałych zawodników można dywagować i ważyć argumenty za i przeciw. Niemniej wybór już się dokonał. Czy jestem nim zaskoczony? - to pierwsze pytanie, jakie zadałem Wojciechowi Fortunie, legendarnemu polskiemu skoczkowi, którzy w 1972 roku w Sapporo upiekł dwie pieczenie na jednym ogniu. Jednocześnie został mistrzem olimpijskim i mistrzem świata na dużej skoczni.

- Nie wiem, czy ktoś jedzie w nagrodę, czy nie... Ja, układając po swojemu tę kadrę liczyłem, że na olimpiadę pojedzie Maciej Kot. Także bardzo chciałem, by do Włoch jechał Piotr Żyła, bo on cały czas jest u mnie na takim topie, że jak wyjdzie mu skok, to na normalnej skoczni stać go nawet na zwycięstwo. W każdym razie możemy sobie tylko gdybać i rozważać. Patrząc całościowo na ten sezon, jakieś błędy były popełnione, ale jestem za daleko, by to dojrzeć. Nie będę więc krytykował, a tylko trzymał kciuki za nich - powiedział 73-letni mistrz.

Powszechnie największe zaskoczenie wywołuje obecność Pawła Wąska. Wewnętrzny ranking olimpijski to jedno, ale pytanie brzmi, czy z myślą o najważniejszej imprezie czterolecia (6-22 lutego) nie lepiej patrzeć na formę tu i teraz niż sugerować się wypadkową wyników od lipca 2024 roku.

- Zgoda, Paweł lepszy był w zeszłym sezonie, a teraz też mu nie idzie. Dlatego, gdyby patrzeć na to, co tu i teraz, to jechać powinien Maciej Kot - uważa Fortuna.

Wracamy do myśli przewodniej, wyrażonej w pierwszej odpowiedzi, w której mistrz olimpijski zwrócił uwagę, że brakuje mu Kota i Żyły. Jednocześnie całym sobą podkreślił, że zwłaszcza pytanie o Kamila Stocha, czy w pełni zasadne jest postawienie na tego giganta kończącego lada moment karierę, po ludzku go przerasta.

- Proszę mnie zwolnić z wypowiadania się na temat Kamila Stocha, za tyle radości i takie wspaniałe wyniki. On jest najbardziej utytułowanym polskim skoczkiem w historii, nikt chyba nie ma wątpliwości. To nie Małysz jest lepszy na stulecie, tylko Kamil Stoch. Ja to zawsze będę mówił wyraźnie, bo srebro olimpijskie nie jest lepsze od złota. Wobec tego nawet nie wypada, abym ja krytykował Kamila Stocha - pokłonił się "Orłowi z Zębu" legendarny złoty medalista.

Próbą generalną dla skoczków są trwające mistrzostwa świata w lotach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie. Do Niemiec pojechali Stoch, Żyła, Kot, Kubacki, Zniszczoł i Joniak, a brakuje dwóch członków olimpijskiej ekipy: Wąska, a przede wszystkim Tomasiaka. Dla przykładu, Słoweńcy delegowali do rywalizacji głównego faworyta, 26-letniego Domena Prevca. Ta sytuacja skłoniła Fortunę do pewnej refleksji.

- Gdy tak sobie przemyślałem, to uważam, że najświeższy błąd polega na tym, iż Kacper powinien startować w MŚ w lotach, żeby coś pokazał. Ma 19 lat, spokojnie mógł startować, zwłaszcza że jest w formie - mówi weteran.

Z argumentem, że na mamucie 19-latek mógłby się rozregulować, a dodatkowe obciążenia być może by mu zaszkodziły, konfrontuje się takim stwierdzeniem: - Równie dobrze takie coś może przydarzyć się Prevcowi.

"Więcej nie powiem, bo znów niektórzy zaczną mnie gnoić"

Z reprezentacji Polski na ZIO za burtą znalazło się jeszcze jedno, bardzo głośne nazwisko. Chodzi oczywiście o Dawida Kubackiego, jedynego indywidualnego medalisty olimpijskiego z Pekinu.

- Dawid Kubacki to kolejny skoczek, który ma na koncie piękne tytuły, medalista olimpijski indywidualnie i drużynowo oraz mistrz świata, ale... Proszę pana, nie będę owijał w bawełnę, bo przecież Dawid od dwóch lat nie skoczył na swoim poziomie. Nie wiem, kto jest tutaj winny w tym całym szkoleniu, a więcej już nie powiem, bo znów niektórzy zaczną mnie gnoić - ugryzł się w język Fortuna.

Po cichu liczy, że jeden z polskich skoczków nawiąże do wielkiej historii tego miejsca, czyli Cortiny d'Ampezzo. Były as przypomina, że to właśnie tam, w 1956 roku, Franciszek Gąsienica-Groń wywalczył pierwszy medal zimowych igrzysk dla Polski. Dodał, że zmarły w 2014 roku kombinator norweski był jednym z jego trenerów. A gdyby doszło do wielkiego sukcesu, będzie miał przyjemność przeżywać go z najbliższej odległości.

- Będę w Cortinie od 12 do 17 lutego, głównie na skokach, ale może się spikniemy - zaznaczył Fortuna. Dopytany, czy zabiera go Polski Związek Narciarski, od razu wszedł w słowo.

- Gdzie tam PZN by mnie zabrał, Polski Komitet Olimpijski. To taka instytucja, która nie zapomina o sportowych emerytach, to będzie moja któraś olimpiada w takiej roli. Byłem już na dwóch lub trzech zimowych jako gość honorowy oraz na jednej letniej - precyzuje.

Podkreśla, że mimo skończonych 73 lat "nigdzie się nie wybiera". I cieszy się, jak dobrze prosperuje jego fundacja, przekazując ponad 2 miliony złotych na dzieci i młodzież w ciągu ostatnich dwóch lat.

- Pracuję, nie dziaduję, bo mam pracę, dwie emerytury i jeszcze fundację. To jest moje życie. Jeżdżę sobie, zapraszają mnie, a mieszkam w centrum Puszczy Augustowskiej, przy jeziorze Orlin. Super mi się tu żyje, nie zamieniłbym tego miejsca na żadne Krupówki. Ale Zakopane dalej kocham i muszę tam jeździć, by zaświecić świeczkę bratu, siostrze i mamie, bo jestem ostatnim Mohikaninem z tej rodziny - kończy Wojciech Fortuna.

Artur Gac, Interia

Adam Małysz: W składzie jest sporo kontrowersyjnych nazwisk Polsat Sport

Kamil Stoch napisał wielką historię polskich skoków. Czy ostatni rozdział dopisze w Cortinie d'Ampezzo? Marcin Golba AFP

Kacper Tomasiak Jakub Porzycki AFP

Paweł Wąsek (z prawej), obok Maciej Kot Marcin Golba AFP