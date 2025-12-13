Przed Klemensem Joniakiem w Ruce było: dwóch Norwegów - Isak Andreas Langmo i Robin Pedersen, a także Austriak Maximilian Ortner i Japończyk Junshiro Kobayashi. Polak zajmuje zatem pierwsze miejsce pod kreską, jeśli chodzi o wywalczenie kwoty startowej na kolejny period Pucharu Świata, czyli Turniej Czterech Skoczni.

Wiele na to wskazuje, że decydującą walkę w niedzielę stoczy z Japończykiem Kobayashim, bo Austriaków i Norwegów było wielu w "10".

Klemens Joniak walczy o udział w Turnieju Czterech Skoczni

Joniak tylko konkursem w Ruce zdobył prawie połowę punktów, jakie w całym ubiegłym sezonie wywalczył w Pucharze Kontynentalnym. To tylko potwierdza słuszność jego debiutu w Pucharze Świata w Wiśle.

Na Skoczni im. Adama Małysza najpierw przepadł w kwalifikacjach, a w drugim konkursie zajął 46. miejsce. Poczuł wtedy ulgę, bo po raz pierwszy mógł wystąpić w zawodach najwyższej rangi.

Jeszcze w czasie PŚ w Polsce Joniak skakał lepiej w treningach niż w konkursie, co zazwyczaj mu się nie zdarzało. W Ruce sytuacja już wróciła do normy. Polak nie skakał tak dobrze w treningach, jak w zawodach.

- Mogę być z siebie zadowolony - mówił Joniak po konkursach w Wiśle, co wielu przyjęło pewnie z uśmiechem, widząc 46. miejsce.

W Ruce potwierdził on jednak, że drzemią w nim duże możliwości. W pokonanym polu zostawił on wielu niezłych zawodników i całe zaplecze niemieckiej kadry prowadzone przez Thomasa Thurnbichlera.

- Żeby zajmować miejsca w "30" w Pucharze Świata, to trzeba się naprawdę wyróżniać. Tak wysoki jest poziom. W PŚ są naprawdę niewielkie różnice punktowe. Wystarczy metr lub dwa i jest różnica nawet 20 pozycji - przyznał 20-latek.

Joniak pytany o to, czy wierzy w to, że jeszcze tej zimy wskoczy do PŚ, odparł: - Nie będzie to na pewno łatwe, ale jest to zadanie, które można wykonać. Jeśli poprawię to, z czym się zmagam, to jest to realne.

Kiedy mówił te słowa w Wiśle, to pewnie nie przypuszczał, że szansa na powrót do Pucharu Świata i to na dodatek na Turniej Czterech Skoczni, pojawi się tak szybko.

Naprawdę niewiele brakuje mi do tego, by skakać w Pucharze Świata. Jestem bardzo cierpliwy i będę do tego dążył. Pewnie, że chciałbym już teraz być na tym etapie, ale pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Gdyby wszystko przychodziło tak od razu, to pewnie nie doceniałoby się tej pracy, jaką się wykonuje, a tak jest z tego frajda

