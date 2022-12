Mistrz olimpijski jasno: Polska ma medalową czwórkę skoczków

"Według mnie to będzie sezon Dawida, Piotrek też spisuje się świetnie, a najbardziej mnie cieszy ten niedzielny +skok+ Kamila do pierwszej dziesiątki. Gdy dodać Pawła, to jestem pewien, że mamy medalową ekipę" - cieszył się mistrz olimpijski i świata z 1972 roku i dodał: "No i poczekajmy te parę dni (16-18 grudnia - PAP) na Engelberg, bo tam Kamil, można powiedzieć, praktycznie nie schodzi z podium" - podkreślił w rozmowie z PAP.