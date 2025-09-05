Mistrz Norwegii w skokach narciarskich chce zostać księdzem, zrobił pierwszy krok

W skrócie Isak Andreas Langmo został mistrzem Norwegii w skokach narciarskich po dyskwalifikacji Espena Bjoernstada.

Langmo wyznał w podcaście, że jego marzeniem jest służenie Bogu i już rozpoczął studia teologiczne.

Młody skoczek nie rezygnuje jeszcze ze sportu, ale planuje zostać księdzem po zakończeniu kariery.

Isak Andreas Langmo przeszedł przez różne szczeble norweskich skoków. Nigdy jednak nie stał na podium żadnej z imprez rozgrywanych pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Po szeregu zawieszeń w norweskiej kadrze po mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim, które były związane z dopingiem technologicznym, Langmo pod koniec sezonu otrzymał szansę na start w Pucharze Świata.

Isak Adreas Langmoi chce służyć Bogu

Zadebiutował w Lahti, gdzie zajął 46. miejsce. Pojechał też do Planicy, gdzie jednak został zdyskwalifikowany w kwalifikacjach.

W podcaście "På trua laus" opowiadał o wzlotach i upadkach na skoczni narciarskiej, ale największą uwagę przykuło jednak jego wyznanie. Skoczek narciarski, którego rekord wynosi 229 metrów, postanowił, że chce służyć Bogu.

21-latek z Rissy, która znajduje się niedaleko Trondheim, był przez lata silnie związany nie tylko ze sportem, ale też Kościołem Norweskim. To narodowy kościół w Norwegii. Protestancki, wywodzący się z tradycji ewangelicko-augsburskiej.

Dwa lata temu pojechałem na mistrzostwa świata juniorów do Kanady. W drodze powrotnej poczułem, że stoję na rozdrożu. Musiałem dokonać wyboru. Postanowiłem na nowo uwierzyć w siebie i potraktować to poważnie. Byłem coraz bardziej ciekaw, kim jest Jezus, kim jest Bóg

- Moje dni od razu stały się jaśniejsze. Poczułem, że dostrzegam związek między zaangażowaniem w sport, szkołą i Bogiem. Wiem, że nigdy nie będę "wykształcony" w tym temacie. Ale widzę Boga jako szafarza nadziei i miłości i chcę być światłem dla innych - dodał.

Cytat z Biblii na butach skokowych

Nie zamierza, jak na razie rzucać jednak skoków. Zresztą przed zbliżającym się sezonem postanowił wygrawerować na swoich butach skokowych jeden z najsłynniejszych wersetów Biblii z "Psalmu 23" - "Pan jest moim pasterzem".

- To dla mnie jest uniwersalny hymn. Jest taki prosty i lekki. Myślę, że dzięki niemu poczuję, że niosę ze sobą coś ważnego, kiedy będę na wielkich arenach - mówił 21-latek.

Langmo księdzem chce zostać po zakończeniu kariery sportowej. Do tego, by pójść taką drogą, skłoniła go rozmowa z jednym z kolegów. Na razie zatem skupia się na sporcie, ale już rozpoczął studia teologiczne w NLA University College w Trondheim.

- Bardzo pragnę zachować naszą wspólnotę. Chcę być księdzem w Kościele Norwegii. Moje powołanie staje się coraz silniejsze - przyznał Langmo.

