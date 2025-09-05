Mistrz Norwegii w skokach narciarskich chce zostać księdzem, zrobił pierwszy krok
Isak Andreas Langmo w niedawnych mistrzostwach Norwegii w skokach narciarskich zajął drugie miejsce, ale po kontroli sprzętu sędziowie ogłosili go zwycięzcą. Wszystko dlatego, że zdyskwalifikowany został Espen Bjoernstad, który do skoków przeszedł z kombinacji norweskiej. Teraz sensacyjny mistrz Norwegii ogłosił równie sensacyjną wiadomość. W podkaście "På trua laus" zdradził, że jego wielkim marzeniem jest służenie Bogu. 21-latek zrobił pierwszy krok w tym kierunku.
W skrócie
Isak Andreas Langmo przeszedł przez różne szczeble norweskich skoków. Nigdy jednak nie stał na podium żadnej z imprez rozgrywanych pod auspicjami Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).
Po szeregu zawieszeń w norweskiej kadrze po mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim, które były związane z dopingiem technologicznym, Langmo pod koniec sezonu otrzymał szansę na start w Pucharze Świata.
Isak Adreas Langmoi chce służyć Bogu
Zadebiutował w Lahti, gdzie zajął 46. miejsce. Pojechał też do Planicy, gdzie jednak został zdyskwalifikowany w kwalifikacjach.
W podcaście "På trua laus" opowiadał o wzlotach i upadkach na skoczni narciarskiej, ale największą uwagę przykuło jednak jego wyznanie. Skoczek narciarski, którego rekord wynosi 229 metrów, postanowił, że chce służyć Bogu.
21-latek z Rissy, która znajduje się niedaleko Trondheim, był przez lata silnie związany nie tylko ze sportem, ale też Kościołem Norweskim. To narodowy kościół w Norwegii. Protestancki, wywodzący się z tradycji ewangelicko-augsburskiej.
Dwa lata temu pojechałem na mistrzostwa świata juniorów do Kanady. W drodze powrotnej poczułem, że stoję na rozdrożu. Musiałem dokonać wyboru. Postanowiłem na nowo uwierzyć w siebie i potraktować to poważnie. Byłem coraz bardziej ciekaw, kim jest Jezus, kim jest Bóg
- Moje dni od razu stały się jaśniejsze. Poczułem, że dostrzegam związek między zaangażowaniem w sport, szkołą i Bogiem. Wiem, że nigdy nie będę "wykształcony" w tym temacie. Ale widzę Boga jako szafarza nadziei i miłości i chcę być światłem dla innych - dodał.
Cytat z Biblii na butach skokowych
Nie zamierza, jak na razie rzucać jednak skoków. Zresztą przed zbliżającym się sezonem postanowił wygrawerować na swoich butach skokowych jeden z najsłynniejszych wersetów Biblii z "Psalmu 23" - "Pan jest moim pasterzem".
- To dla mnie jest uniwersalny hymn. Jest taki prosty i lekki. Myślę, że dzięki niemu poczuję, że niosę ze sobą coś ważnego, kiedy będę na wielkich arenach - mówił 21-latek.
Langmo księdzem chce zostać po zakończeniu kariery sportowej. Do tego, by pójść taką drogą, skłoniła go rozmowa z jednym z kolegów. Na razie zatem skupia się na sporcie, ale już rozpoczął studia teologiczne w NLA University College w Trondheim.
- Bardzo pragnę zachować naszą wspólnotę. Chcę być księdzem w Kościele Norwegii. Moje powołanie staje się coraz silniejsze - przyznał Langmo.