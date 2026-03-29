Minister rządu Tuska nie mógł tego przemilczeć. Tak zwrócił się do Stocha

Oficjalnie dobiegł końca sezon 2025/2026 Pucharu Świata w skokach narciarskich. Ostatni konkurs indywidualny w Planicy dość nieoczekiwanie wygrał Marius Lindvik. Dla nas nie jest to jednak najważniejsze. Był to szczególnie ważny dzień dla Kamila Stocha, który oddał swoje ostatnie dwa skoki w karierze.

Jego pożegnanie z Pucharem Świata wywołało spore poruszenie w świecie sportu. W końcu wiele gratulacji posypało się nie tylko ze strony skoczków i działaczy, lecz również ze sportowców innych sportów. Nie zabrakło także podziękowań oraz gratulacji za wielką karierę ze świata polityki.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych do 38-latka zwrócił się Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki w rządzie Donalda Tuska. Oto co napisał w kierunku byłego już skoczka.

Rutnicki zwrócił się do Stocha. Piękne słowa ze strony polityka

Ten przede wszystkim podziękował trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu za wszystkie emocje. Do tego przekazał, że darzy Stocha wielkim szacunkiem za reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej oraz cudowne zwycięstwa, jakie bez wątpienia osiągnął w trakcie swojej kariery.

- Panie Kamilu, wielki Mistrzu, ogromnie dziękuję. Napisał Pan wyjątkowy rozdział polskiego sportu. Trzykrotne mistrzostwo olimpijskie i brąz olimpijski w drużynie. To był zaszczyt oglądać Pana występy. Duma i wielki szacunek za reprezentowanie Polski oraz niezapomniane zwycięstwa - napisał Rutnicki.

Następne zawody Pucharu Świata odbędą się najprawdopodobniej pod koniec listopada 2026 roku. W międzyczasie czeka nas oczywiście Letnie Grand Prix - już bez Kamila Stocha.

