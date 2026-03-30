Minęła doba od decyzji Stocha. Pertille nagle ogłosił, komunikat wysłany do świata

Niedługo po zakończeniu sezonu 2024/2025 Kamil Stoch w rozmowie z Jackiem Kurowskim przekazał, że następny rok rywalizacji będzie jego ostatnim. Nie był to czas dla niego wymarzony, z pewnością liczył na lepsze efekty swojej pracy, ale samo pożegnanie ze światem skoków było iście magiczne.

Odbyło się ono w Planicy, a więc miejscu, które dla Stocha jest absolutnie wyjątkowe zarówno z przyczyn sportowych, jak i prywatnych. 29 marca jeden z największych skoczków w historii odwiesił oficjalnie narty na kołek. Zbiegło się to także z końcem kariery Manuela Fettnera.

Sandro Pertile ogłosił ws. nowego sezonu

Uwagę skupił jednak na sobie Stoch z oczywistych względów. W gronie tych, którzy podziękowali 38-latkowi za jego wybitną karierę nie mogło zabraknąć oczywiście Sandro Pertile. Włoch pieczę nad Pucharem Świat przejął w 2020 roku, więc ze Stochem "spędził" ponad pięć lat.

Jak się okazuje Sandro oprócz podziękowań dla Stocha przekazał ciekawe informacje w rozmowie z Marcinem Hetnalem oraz Jakubem Balcerskim. Ta dotyczy przyszłego sezonu, a konkretnie jego końcówki. Włoch ogłosił, że konkursy w Planicy nie odbędą się w weekend wielkanocny.

Zawody w Słowenii odbędą się weekend wcześniej, a więc planowo rozpoczną się 19 marca 2027 roku, a nie 26 marca. Pertile dodał także, że "niektóre z pustych weekendów zostaną wypełnione". Dziennikarz "Sport.pl" przekazał także, że finalną wersję draftu kalendarza poznamy 10 kwietnia tego roku.

DJB: Pietuszewski od pierwszej minuty – gorąca debata WIDEO POLSAT GO