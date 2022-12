Podczas kwalifikacji do konkursu głównego w Garmisch-Partenkirchen Dawid Kubacki zachwycił kibiców fantastycznym skokiem na na 140,5 metra . Do wyrównania ustalonego przez siebie przed rokiem rekordu skoczni zabrakło 3,5 m. Krótko po wylądowaniu Polak nie krył wielkiego zadowolenia. Uniósł kciuki do góry, a później - już gdy schodził do strefy przeznaczonej dla skoczków - raz jeszcze wykonał gest triumfu.



Za kulisami czekała na niego miła niespodzianka. Odebrał gratulacje od Anze Laniska, który musiał ustąpić mu miejsca na pozycji lidera. Panowie uściskali się serdecznie i zamienili kilka słów.

Dawid Kubacki i Anze Lanisek, Ga-Pa / INTERIA.PL

To nie był koniec sympatycznych gestów wobec skoczka. Oczekiwała na niego również spora grupa polskich kibiców. "Gratulacje, Dawid", "Było świetnie" - wykrzykiwali do Kubackiego fani. On sam cieszył się z udanej próby i nawiązywał do skoku z Oberstdorfu, po którym najpierw wylądował telemarkiem, a potem przysiadł, co spotkało się z krytyką zwłaszcza ze strony Norwegów. "Jak skończyć rok, to z przytupem" - usłyszał w strefie mieszanej po konkursie.

"Dobrze, że nie z przysiadem, bo tam mało brakło przy telemarku, gdyż był trochę niedopracowany i wiem, że potrafię lepiej. Skok oddałem dobry z energią, rotacją. Było sporo prędkości w powietrzu, więc rzeczywiście przyjemnie się leciało. Bardzo fajny skok na zakończenie roku. Dodatkowo wygrane kwalifikację, więc ja jestem szczęśliwy" - odpowiedział.

Dawid Kubacki wspomina medal olimpijski „Nie jechałem tam jako faworyt”. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Dawid Kubacki o walce z Halvorem Granerudem: "Rywalizacja jest otwarta do ostatniego skoku"

Jest radość, ale też dystans do pracy. Kubacki sam przyznaje, że nie ustrzega się błędów i chce nad nimi pracować. "Muszę przeanalizować, co nie do końca zagrało w tym telemarku. Myślę, że skok był dobry, nie był on perfekcyjny pojawiły się drobne błędy i później to rzutuje na dalszy przebieg skoku. Wiem, że jest to do wypracowania. Na skoczni mamy na pewno dzisiaj bardzo równo, więc na to bym nie zwalał" - wyjaśnił.

Świetną dyspozycją nieco "postraszył" Halvora Egnera Graneruda, który po udanych zawodach w Oberstdorfie zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji tegorocznego Turnieju Czterech Skoczni.

Uważam osobiście, że rywalizacja jest otwarta do ostatniego skoku w Bischofshofen i nie ma w tym większej filozofii. To jest długi turniej i to jest sport, więc wszystko może się zdarzyć. Ale ja tego też nie kalkuluję, chcę robić swoje i zobaczymy, jak to nam wyjdzie ~ - podsumował Dawid Kubacki.

Dawid Kubacki wygrał kwalifikacje w Ga-Pa / INTERIA.PL

Dawid Kubacki / Daniel Karmann / Newspix