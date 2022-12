PŚ w Titisee-Neustadt. Wyniki polskiej kadry w serii próbnej

Rajda skoczyła dokładnie 105,5 m, co dało jej łącznie 19 pkt i trzeba przyznać, że nie była to najlepsza próba. Żyła z kolei po paru chwilach oddał skok o długości 119,5 m, uzyskując notę 110,1 pkt, a Konderla dopisała do swojego konta 109,5 m, co dało jej 27,2 pkt. Na zakończenie dla Polaków na belce pojawił się Kubacki, który popisał się skokiem o długości 136,5 m (134,5 pkt), który zapewnił mu miejsce na "podium".