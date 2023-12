Dla mnie to jest taki przełącznik w głowie. Jeżeli go przeczytam, wiem, co mam robić. Tak jak mówię, to taki przełącznik na może nie całkowity relaks, ale takie wyłączenie się i zapomnienie o wszystkim, co się dzieje dookoła tylko skupienie się na tym, co mam zrobić w tym momencie na skoczni.

~ Jan Ziobro w wywiadzie dla WP