Mieliśmy wygraną w kieszeni! Koszmar Kubackiego!

Konkurs był loteryjny. Silny wiatr sprawił, że odwołano serię próbną. Wydawało się, że zawody są zagrożone, ale o godz. 16:30 sędziowie dali znak skoczkom do rozpoczęcia zawodów.

W pierwszej serii Piotr Żyła osiągnął 120 m, co dało nam 104 pkt. Wyprzedzili nas, ale tylko o 0.8 pkt Austriacy, dzięki skokowi Manuela Fettnera. Robert Johansson spadł z belki, 93.5 m i 60 pkt ulokowało Norwegię za USA i Szwajcarią.

Yukiya Sato dał Japonii 125.5 m i 109.9 pkt. I oczywiście pozycję lidera. Odpowiedź Czene Prevca ze Słowenii była godna 123.5 m -104.4 pkt. C. Prevc zepchnął nas na czwarte miejsce, ale za moment - Pius Paschke z Niemiec (121.5 m - 103.8 pkt) spadł jeszcze za Polskę, zatem po I grupie zawodników byliśmy tuż za podium, ze stratą 6.1 pkt do lidera.

1. Japonia - 109.9 pkt

2. Austria - -5.1 pkt

3. Słowenia - -5.5 pkt

4. Polska - -5.9 pkt

5. Niemcy- 6.1 pkt

6. Rosja - 24.5 pkt

Skoki narciarskie. Wisła. Stękała show! Polska awansowała na pozycję wicelidera!

W drugiej grupie Andrzej Stękała zrobił show! Osiągnął 129.5 m - 106.7 pkt. Tak pędził, że aż spadł z przeciwzeskoku. Noty byłyby wyższe, gdyby wykonał telemark. Niesiony mocnym podmuchem lądował jednak na dwie nogi.

Jan Hoerl z Austrii długo czekał na zieloną lampkę do startu. Wiatr znów kręcił to w lewo, to w prawo, dmuchał pod narty. I Hoerl wylądował na 134.5 m również bez telemarku. Zdobył 110.8 pkt.

Danie Andre Tande spadł na 114.5 m - 86.2 pkt, zakopując Norwegów za plecami Rosjan.

Keichi Sato skoczył tylko 103 m i Japonia spadła z pozycji lidera na czwarte miejsce. Peter Prevc wylądował na 118.5 m, co dało Słowenii trzecią pozycję. Odpowiedź Stephana Leyhe? 118 m i 95.4 pkt dało Niemcom czwartą pozycję.

1. Austria - 215.6 pkt

2. Polska - 4.9 pkt straty

3. Słowenia - 14.4 pkt

4. Niemcy - 16.4 pkt straty

5. Rosja - 28.9 pkt straty

6. Japonia - 41 pkt straty

7. Norwegia - 69.4 pkt straty

8. Szwajcaria - 88.8 pkt straty

Skoki narciarskie. Wisła. Kubacki nie zachwycił, ale dał nam liderowanie

Dawid Kubacki przeżywa ostatnio słabszy okres. Miał odpowiedni pułap w locie, ale wylądował wcześnie - na 119 m. Dało mu to 98.4 pkt.

Daniel Huber skoczył jeszcze słabiej 116 m - 88.8 pkt i Polska wyszła na prowadzenie o prawie pięć punktów przed Austriakami!

Timi Zajc wykorzystał chwilową słabość Austriaków. Poleciał na 126 m - 107.7 pkt, wyprzedzając Austrie i zmniejszając stratę do Polaków do zaledwie 0.2 pkt, czyli ledwie 9 cm.

Publiczność w Wiśle wybuchła radością, gdy Markus Eisenbichler skoczył tylko 107 m - 81.9 pkt. W ten sposób Niemcy spadli na piąte miejsce i tracili do nas aż 28 punktów!

1. Polska - 309.1 pkt

2. Słowenia 0.2 pkt straty

3. Austria - 4.7 pkt straty

4. Rosja - 24.6 pkt straty

5. Niemcy - 28 pkt straty

6. Japonia - 43.1 pkt straty

7. Norwegia - 74.9 pkt straty

8. Szwajcaria - 107 pkt straty

Skoki narciarskie. Wisła. Stoch mógł skoczyć lepiej

Startujący w ostatniej grupie Kamil Stoch dostał wsparcie, jakiego nie miał nikt. Doleciał do 117.5 m - 99.6 pkt. Na pewno stać go było na więcej, sam z niezadowoleniem pokręcił głową. Spośród wszystkich Polaków słabszą notę - o 1.2 pkt - miał tylko Kubacki.

Przed skokiem Killiana Peiera ze Szwajcarii kolejną przerwę wymusił wiatr. 107.5 m nie zachwyciło Helweta.

Stefan Kraft nie zawiódł - poleciał na 122 m - 107.7. Dał Austrii fotel lidera.

Lindvik skokiem na 127 m wyceniony na 115.1 pkt zdobył najwięcej punktów, ale Norwegia wciąż była daleko.

Anże Laniszek oddał próbę na 104.5 m - 79.9 pkt, przez co Słowenia spadła na trzecią lokatę. Karl Geiger doleciał do 116.5 m - 100 pkt, co dało Niemcom czwarte miejsce, ze stratą 31 pkt.

Kolejność po I serii:

1. Austria - 412 pkt

2. Polska - 3.4 pkt straty

3. Słowenia - 23.3 pkt straty

4. Niemcy - 31 pkt straty

5. Japonia - 49.2 pkt straty

6. Rosja - 50.2 pkt straty

7. Norwegia - 62.8 pkt straty

8. Szwajcaria - 129.7 pkt straty

9. USA - 179.2 pkt straty

Najwięcej punktów dla Polski w I serii zarobił Stękała (106.7 pkt) przed Żyłą (104 pkt), Stochem (98.6) i Kubackim. Gdyby to były zawody indywidualne, Stękała byłby szósty, a Żyła - dziewiąty. W czołowej 14 znaleźliby się wszyscy "Biało-Czerwoni".





Skoki narciarskie. Wisła. Druga seria

W drugiej próbie, prowadzonej po podniesieniu belki startowej z czwartej do ósmej, Żyła wykorzystał doping kibiców - doleciał na 121 m - 118 pkt, przy niekorzystnym wietrze. Dzięki temu odzyskaliśmy prowadzenie.

Fettner skoczył słabo - 115 m - 97.6 pkt i Austria spadła na trzecie miejsce!

C. Prevc oddał skok na 135 m, lądował bez telemarku, ale sędziowie przymknęli na to oko. I to Słowenia deptała nam po piętach, ze stratą 12 "oczek".

Johansson odleciał aż na 130 m - nota 112.8 pkt, co pozwoliło Norwegii na odrabianie strat.

1. Polska - 526.7 pkt

2. Słowenia - 12 pkt straty

3. Austria - 17 pkt straty

4. Niemcy - 28.3 pkt straty

5. Japonia - 47.1 pkt straty

6. Norwegia - 79.9 pkt straty

Skoki narciarskie. Wisła. Po skoku Stękały spadamy na trzecie miejsce

Stękała pokazał, że nic dwa razy się nie zdarza, a w każdym razie dwa dobre skoki z rzędu jemu nie wychodzą, przynajmniej na tym etapie. 26-latek nie dał rady. Spadł na 112.5 m - 92.7 pkt, co zepchnęło nas na trzecią lokatę.

Jan Hoerl doleciał na 121.5 m - 112.4 pkt i przywrócił austriackie rządy w Wiśle.

Peter Prevc skoczył 121 m - 105.6 pkt i Słownia spadła za Austriaków.

Stephan Leyhe uzyskał 120.5 m - 106.7 pkt i Niemcy zbliżyli się do nas na 17 pkt.

1. Austria - 622.1 pkt

2. Słowenia - 1.8 pkt straty

3. Polska - 2.7 pkt straty

4. Niemcy - 17 pkt straty

5. Norwegia - 44.8 pkt straty

6. Japonia - 49.7 pkt straty

Skoki narciarskie. Wisa. Koszmarny skok Kubackiego - spadamy na szóste

Dawid Kubacki czekał na swój skok, bo na środku buli wiatr kręcił ponad 2.7 m/s. W końcu wystartował i szybciej wylądował niż wyśnił w koszmarze - 97 m i 63 pkt zepchnęły nas aż na szóstą pozcyję.

Eisenbichler musiał schodzić z belki, oczywiście z powodu podmuchów. W końcu doleciał na 130 m - 120.6 pkt, co spowodowało, że Niemcy

Timi Zajc poleciał na 122.5 pkt, więc Słowenia wyszła na prowadzenie

Huber skoczył 113 m - 92.8 pkt, więc Austria spadła na trzecie miejsce.

Junshiro Kobayashi wzbudził podziw lądowaniem na 132 m - 115.9 pkt, ale Japończycy mieli za dużą stratę, by włączyć się do walki o podium.

1. Słowenia - 739.3 pkt

2. Niemcy - 13.6 pkt straty

3. Austria - 24.4 pkt straty

4. Japonia - 51 pkt straty

5. Norwegia - 55.6 pkt straty

6. Polska - 56.9 pkt straty

7. Rosja - 108.2 pkt straty

Na zakończenie polskich występów Stoch skoczył 116 m. Dzięki niemu wyprzedziliśmy Norwegię i Japonię.

Zwycięstwo przypieczętowali Austriacy, bo Kraft oddał skok na 126 m .

Geiger nie zawiódł Niemców. Jego 125 m dało im drugie miejsce.

Anże Laniszek rozwiał nadzieje Słowenii na wygraną, skokiem na 111.5 m.

Drużynowy konkurs Pucharu Świata w Wiśle, klasyfikacja końcowa:



1. Austria - 843 pkt

2. Niemcy - 0.3 pkt straty

3. Słowenia - 8.6 pkt straty

4. Polska - 50.1 pkt straty

5. Japonia - 55.7 pkt straty



6. Norwegia - 75.8 pkt straty



7. Rosja - 96.6 pkt straty



8. Szwajcaria - 240.8 pkt straty



