- Ciężko się to tłumaczy. Nie udał nam się ten weekend, nie możemy tracić spokoju i niepotrzebnie panikować. Chcieliśmy, ale poszło jak poszło - stwierdził Michal Doleżal na antenie "Eurosportu", dodając, że na treningach Kamilowi Stochowi szło dużo lepiej niż w konkursach.

Wielkim rozczarowaniem zakończyły się skoki polskich skoczków w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w Niżnym Tagile. Z pięciu biorących udział Polaków, tylko dwóch awansowało do drugiej serii.

Do drugiej fazy zawodów nie awansowali liderzy kadry Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Wygrał Norweg Halvor Egner Granerud.

- Będę chciał, żebyśmy sobie poskakali przez najbliższy tydzień. Będziemy to robić jutro, we wtorek i środę. Nie ma jeszcze wyników Klemensa Murańki. Wysłane zostały do różnych trzech laboratoriów. Czekamy na informację - trener polskich skoczków zdradził w ten sposób plany na następny tydzień.

