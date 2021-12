Niedziela rozpoczęła się dla Polaków fatalnie, bowiem od wiadomości o chorobie Kamila Stocha. Lider Orłów nie mógł wziąć udziału w zawodach, choć wczoraj był trzeci.

- Zaczęło się od rana... Problemy zdrowotne się zdarzają - komentował w rozmowie z "Eurosportem" Doleżal.



Jedynym Polakiem w drugiej serii był Piotr Żyła. Zajął 14. miejsce.



- Piotrek skakał fajnie, ale traci wszystko w locie. Pierwsza faza jest fajna, ale później nie odlatuj. W locie traci aż 5-6 metrów. Musimy nad tym popracować - stwierdził trener naszych skoczków.



Michal Doleżal pochwalił Pawła Wąska

Punkty mógł zgarnąć także Paweł Wąsek, jednak został zdyskwalifikowany.



- Został zdyskwalifikowany przez pomiar na udzie. Mierzyliśmy, faktycznie trochę było... To jedyne miejsce na całym kombinezonie. Dyskwalifikacja, co zrobić - powiedział czeski szkoleniowiec.



Trener jednocześnie chwalił swojego zawodnika za udany skok.



- Paweł wykonał porządną pracę, myślę, że jest bliski, by jechać na kolejne zawody - ocenił Doleżal.