Już podczas premierowego weekendu w Niżnym Tagile postawa Polaków pozostawiała sporo do życzenia. Słaby występ pozostałych kadrowiczów przysłoniło nieco piąte miejsce Kamila Stocha w sobotę, jednak dzień później nie zdołał on nawet wejść do "30".



Niestety, kwalifikacje do sobotniego konkursu w Kuusamo pokazały, że progresu w postawie naszych zawodników nie ma. Dopiero 24. miesjce Stocha i lokaty w czwartej, piątej i szóstej dziesiątce pozostałych kadrowiczów to zdecydowanie wyniki poniżej oczekiwań.





Michal Doleżal komentuje kwalifikacje

- Kwalifikacje bardzo nieudane dla nas. Widać, że dużo nam brakuje. To błąd techniczny, podobny u wszystkich - ocenił Czech, który podkreślił jednak, że nie podchodzi do sprawy nerwowo, gdyż przede wszystkim zna przyczynę problemów.



- Skok po skoku musimy pracować nad tym, by poszło do przodu - stwierdził.



Sobotni konkurs indywidualny rozpocznie się o 16:30.





