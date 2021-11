Stoch zajął w konkursie ósme miejsce, choć po bardzo udanej serii próbnej apetyty mogły być dużo większe. Jak ocenił Doleżal, w próbie przed zawodami lider kadry po prostu idealnie trafił w próg.





- Była lepsza rotacja. W konkursie oba skoki spóźnił - komentował dla "Eurosportu". Czech przyznał też, że stara się, by uwag do skoczków było mniej, a oni sami czuli większą swobodę.



Jako pozytyw w konkursie wskazał drugi skok Żyły, choć i w jego przypadku miał zastrzeżenia - przede wszystkim do lądowania.

Reklama

- Jeszcze jutro zrobimy co możemy. Powalczymy i później trzeba będzie na spokojnie poskakać - podsumował Doleżal.





W niedzielę konkurs indywidualny, zaś w kolejny weekend - konkursy PŚ w Wiśle.







Zdjęcie Tego nie możesz przegapić. Bądź z nami w Paryżu! /INTERIA.PL



Kto zdobędzie "Złotą piłkę" - SPRAWDŹ!

Lewandowski czy Messi - komu należy się "Złota Piłka"?

As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do 1/4 finału? Iga Świątek 49% Dawid Tomala 51%

głosów: 6015