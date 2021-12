Po raz pierwszy w tym sezonie w serii finałowej oglądaliśmy trzech polskich skoczków. Wszyscy uplasowali się w drugiej dziesiątce niedzielnego konkursu w Engelbergu.



PŚ w Engelbergu. Paweł Wąsek wystartuje w TCS

- To jeszcze nie było to, czego oczekujemy - powiedział trener Michal Doleżal w rozmowie z Eurosportem. - Jest postęp w wynikach, ale chcieliśmy na pewno więcej. U Kamila widać sporą rezerwę. Kwalifikacje wypadły mu bardzo dobrze (135 m - przyp. red.), niestety nie udało się tego powtórzyć w konkursie. Nie jest zadowolony, kosztuje go to wszystko dużo energii.

- Paweł Wąsek miał trochę szczęścia z wiatrem w pierwszej próbie. Drugi skok był podobny, ale został oddany w bardzo złych warunkach. Paweł pokazał jednak możliwości i musimy oceniać jego występ na plus - ocenił czeski szkoleniowiec

Najlepszy z Polaków był w niedzielę Piotr Żyła. Dwa równe skoki (128 m) dały mu ostatecznie 15. pozycję.

- Piotrkowi brakuje jeszcze pewności za progiem. Nie jest ten lot zdecydowany, jest jakieś przytrzymanie. Na progu technicznie nie jest źle, problem pojawia się potem - ocenił Doleżal. - Za bardzo to wszystko jest kontrolowane. To trzeba "puścić" w locie, bo wytrenowane jest.

Reportem zapytał o obsadę na Turniej Czterech Skoczni. Ilu mamy pewniaków w tej chwili? Stoch, Żyła?

- Tak, oni dwaj. I Paweł Wąsek też - odparł Doleżal.



