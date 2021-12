W kwalifikacjach do sobotniego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Engelbergu, Piotr Żyła skoczył tylko 107 metrów i zajął 60. miejsce, co jest jego najgorszym wynikiem od 2008 roku. Uwagę przykuła nie tylko fatalna odległość skoczka, ale i pozycja, zaprezentowana na najeździe. Jechał on bowiem bardzo głęboko pochylony.

Skoki narciarskie w Engelbergu. Fatalna wpadka Piotra Żyły

Michal Doleżal nie widzi w tym jednak nic złego. - Nie wiem, co wszyscy mają do tej pozycji. Widać, że się poprawiło, prędkość, wszystko, to wszystko działa - mówił czeski szkoleniowiec. Jako przyczynę słabego skoku wskazał nierówne wyjście z progu, ale jego przyczyny nie był w stanie dokładnie określić.



- W pozycji Piotr się czuje dobrze i wszystko działa - dodał. Zaznaczył też, że Żyła stosuje inną, w porównaniu do pozostałych skoczków pozycję od dawna i przede wszystkim sam musi się czuć komfortowo. - Tam problem był inny - podkreślił raz jeszcze.



W sobotnim konkursie wystąpi pięciu Polaków: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Paweł Wąsek i Andrzej Stękała. Obok Żyły, przepustki nie zdołał wywalczyć Klemens Murańka.



TC



