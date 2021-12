Kamil Stoch ratuje honor "Biało-Czerwonych", a treningi w Ramsau, które zaordynowano przed tygodniem części zespołu zdają się nie przynosić efektów. Jak sobotni konkurs komentuje Michal Doleżal? Z występu lidera drużyny był zadowolony, choć wskazał jednocześnie drobne braki.



- Kwestia "timingu". Pierwszy skok był spóźniony, drugi odrobinę za wcześnie. Trochę musiał "poczekać" na narty i stracił nieco prędkości - analizował czeski szkoleniowiec, który dodał, że "wszystko jest pod względem technicznym w porządku".



PŚ w Engelbergu: Michal Doleżal komentuje

Niepokój wzbudza katastrofalna postawa pozostałych naszych reprezentantów: Dawida Kubackiego, Jakuba Wolnego, Andrzeja Stękały i Pawła Wąska, którzy nie zdołali awansować do "30".



- Teraz siedzieliśmy i dyskutowaliśmy. Staramy się, mamy też nowe kombinezony, ale... muszę szczerze powiedzieć, że coś mi w tym nie gra. Te skoki nie są na tyle złe, by tak to miało wyglądać - zaskoczył Doleżal.



- Widzę, że "nie lecimy". Widać to ewidentnie. Błędy techniczne są u każdego inne. Widać niepewność - dodawał.



W niedzielę kolejny konkurs indywidualny na szwajcarskiej skoczni w Engelbergu.



TC



