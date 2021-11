Doleżal był zadowolony z występu Kamila Stocha, który w finale awansował z 20. na 5. miejsce.



- Kamil w piątek pokazał, że może walczyć. Jego drugi skok w konkursie był lepszy nawet od tego, który zanotował wtedy, w kwalifikacjach. "Uratował" to piąte miejsce. Liczymy na więcej, ale... wiemy - komentował czeski szkoleniowiec, który nie miał zamiaru karcić także Dawida Kubackiego.

- Skoki Dawida są niestabilne. W pierwszym pokazał, na co go stać, w drugim ryzykował. Zawsze trzeba ryzykować, jeżeli chce się walczyć o podium - zaznaczył.



Nieco trudniej szkoleniowcowi przyszedł komentarz na temat pozostałych naszych zawodników, którzy nie zdołali nawet awansować do finałowej serii. Także w ich przypadku daleki był jednak od radykalnych ocen.



- Na pewno ciężko tłumaczyć, ale dajmy im teraz spokój. Wiemy, jakie mają możliwości, jak skakali w ostatnich tygodniach. Działamy dalej - podsumował.





Michal Doleżal o sytuacji Klemensa Murańki

Doleżal odniósł się też do sytuacji Klemensa Murańki, który miał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa.



- Póki co wiemy tylko, że wszyscy zakażeni są odizolowani. Dopiero teraz będziemy zbierać informacje. Mają być ponownie testowani jeszcze dziś. Gdyby rezultaty były negatywne to wiem, że ich "puszczą" - zdradził trener.



