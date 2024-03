Awantura wokół najnowszego wpisu Piotra Żyły. Kibice mają zastrzeżenia

Jakiś czas temu Piotr Żyła nawiązał współpracę z firmą eksportującą do Polski banany. W ramach tej zawodowej aktywności umieścił ostatnio w mediach społecznościowych wpis promocyjny. "Już w ten weekend czeka nas wielkie zakończenie sezonu ! To był prawdziwy rollercoaster emocji i adrenaliny. Dzięki każdemu z Was za te kciuki, wsparcie i pozytywną energię! Nie mogę się doczekać ostatnich skoków tego sezonu! Będzie to dla mnie mega frajda i zaszczyt stanąć na skoczni, wiedząc, że mam takich wspaniałych fanów i partnerów" - czytamy.

Internauci mają jednak zastrzeżenia co do autentyczności wpisu. Mają "dowody" na to, że jego autorem może być ktoś inny. Brakuje bowiem typowego dla Żyły "sznytu". "Żadnego błędu ortograficznego, nawet interpunkcja w porządku. Czuję się zawiedziony", "Ktoś musiał Ci ten post napisać", "Bez błędów to nie to samo. To jakiś podrabianiec", "Ten post byłby dużo ciekawszy gdyby napisał go sam Piotrek", "Post pisany przez słabego copywritera. Nawet nie nawiązuje do stylu Piotra Żyły" - wytykają fani w komentarzach.