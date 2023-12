Miało być fatalnie, a jednak nie jest źle. Świetne wieści z Klingenthal

Jeszcze w sobotę Borek Sedlak, asystent Sandro Pertile, dyrektora Pucharu Świata, zapowiadał, że prognozy na niedzielę nie są optymistyczne. Czech martwił się, bo to on daje zawodnikom zielone światło. Tymczasem zapowiadano wiatr, który w porywach może wiać do 15 m/s.