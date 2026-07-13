Miał być wielki powrót w skokach. Nic z tego. Pozostał niepokój

Wyrzucenie z programu zimowych igrzysk olimpijskich kombinacji norweskiej zszokowało świat sportu. To przecież dyscyplina-matka narciarstwa klasycznego, które jest podstawą programu ZIO. Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) wysłał jasny sygnał, że dla niego tradycja jest niczym. Liczy się bowiem tylko biznes. Igrzyska mają się oglądać, a z tego ma być określony dochód.

Na razie ze spokojem temu, co się dzieje, przygląda się świat skoków narciarskich, choć i on otrzymał wyraźny sygnał. Już przed ostatnimi igrzyskami skreślone z programu zostały interesujące konkursy drużynowe. Zastąpiono je rywalizacją duetów. MKOl uznał je za bardziej widowiskowe, ale też bardziej dostępne, bo jednak słabszym krajom łatwiej zebrać dwóch skoczków niż czterech.

PKOl wypłacił nagrody medalistom. Tomasiak pominięty, mama skomentowała

MKOl dokłada konkurencję w skokach narciarskich, ale...

Teraz MKOl podjął decyzję o wprowadzeniu do programu ZIO 2030, które odbędą się we Francji, rywalizacji kobiecych duetów, których historia jest bardzo krótka. Do tej pory zawody te odbywały się trzy razy na poziomie PŚ i za każdym razem w japońskim Zao. Ostatni raz w sezonie 2024/2025. Na najbliższy takiej konkurencji nie ma w kalendarzu PŚ. Nie tylko u kobiet, ale też u mężczyzn.

- Kobiece skoki rosną i to na pewno nas cieszy. MKOl zdecydował, że dołoży nam rywalizację w duetach - cieszył się Stefan Hula, medalista olimpijski, a obecnie asystent Marcina Bachledy, trenera kobiecej kadry w skokach narciarskich.

Od razu jednak wtrącił: - Oczywiście duety są bardzo fajne, bo to jest dynamiczna konkurencja, w której mogą zaistnieć też słabsze nacje. Tak było choćby w przypadku Kazachstanu w ostatnich igrzyskach. Duety powinny być jednak dodatkową konkurencją do tych, które są tradycją w skokach.

Były wielkie nadzieje na powrót konkursu drużynowego. FIS skreśliła nawet duety z programu PŚ

I właśnie tą tradycją od kilkudziesięciu lat były konkursy drużynowe. Panowie rywalizowali w takiej formule od 1984 roku, a panie nigdy nie miały szansy występu na igrzyskach w drużynówce. Niespodziewanie jednak MKOl wyrzucił z programu ZIO 2026 konkurs drużynowy panów. Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) miała nadzieję na powrót tej konkurencji z 2030 roku. Nic jednak z tych rzeczy.

Nie mamy to wpływu, co stanie się z konkursami drużynowymi. Nie ukrywam, że miałem wielką nadzieję na ich powrót w kolejnych igrzyskach, ale też na pozostawienie duetów. I ta moja nadzieja była poparta programem Pucharu Świata na najbliższy sezon, bo nie ma w tym sezonie duetów, a jest kilka konkursów drużynowych. Trudno jest mi powiedzieć, co działacze MKOl mają na myśli, tworząc taki program, a nie inny. Jedynym kluczem jest chyba tylko to, że chcą, by była taka sam liczba kobiet i mężczyzn

- Musimy zaakceptować to, co jest. Z tego, co wiem, to system kwalifikacji ma być bardzo podobny, jak na ostatnie igrzyska. Zrobimy wszystko, by wysłać czterech skoczków, jeśli będzie taka możliwość. Na razie trzeba poczekać na ogłoszenie systemu kwalifikacji - dodał.

Trudno teraz przewidzieć, jak zachowa się FIS i co dalej będzie z konkursami drużynowymi. Skoro nie ma ich w igrzyskach, to niejasna jest też ich przyszłość w Pucharze Świata, czy mistrzostwach świata.

- Nie dziwią mnie w sumie decyzje, jakie są podejmowane przez MKOl. Już wielkie dziwienie było, kiedy zostały skreślone konkursy drużynowe przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Wtedy ta decyzja była niezrozumiała. Konkursy drużynowe mają dla mnie wartość sentymentalną, ale są też ważną częścią skoków, bo w nim o wynik walczy kilka osób. Są pokazem siły całej drużyny i skoczkowie je lubili. Brakowało mi tych konkursów na ostatnich igrzyskach. Mam nadzieję, że to nie oznacza końca konkursów drużynowych w Pucharze Świata, czy w mistrzostwach świata - mówił Hula.

Ta decyzja MKOl zszokowała świat. Może wpłynąć na skoki narciarskie. "Nie wyobrażam sobie tego"

On bardzo przeżył decyzję MKOl o wyrzuceniu z programu ZIO kombinacji norweskiej, która była od pierwszych igrzysk. Hula ma jednak sentyment do tej dyscypliny, bo przecież w 1974 roku jego ojciec Stefan Hula został brązowym medalistą mistrzostw świata w Falun w kombinacji norweskiej.

- Jestem bardzo zdziwiony wyrzuceniem kombinacji norweskiej z programu igrzysk. Może rzeczywiście jest mniejsza oglądalność, ale to jest jednak bardzo trudny i specyficzny sport. Sam kiedyś próbowałem kombinacji norweskiej, ale nie radziłem sobie z bieganiem na nartach, choć lubię biegać. Skoki jednak zawsze były mi bliższe. Przez tatę mam jednak sentyment do kombinacji norweskiej. To piękny sport i przecież był w programie igrzysk od początku ich istnienia. Przykre, że nie ma już szacunku do tradycji - przyznał Hula.

Kto wie, czy wyrzucenie z programu ZIO kombinacji norweskiej nie jest kłopotem dla skoków narciarskich. Do tej pory skocznie służyły bowiem dwóm dyscyplinom. Teraz będą tylko jednej. Gdyby zatem kolejni gospodarze musieli budować ten drogi obiekt, to wówczas powstanie dylemat, czy lepiej jednak nie będzie zrezygnować ze skoków na igrzyskach.

Skoki narciarskie muszą się mieć zatem na baczności, bo MKOl przyjął niedawno dokument "Fit for the future". Opisuje on, jakie warunki musi spełnić dyscyplina, by być na igrzyskach.

Kluczowe są zatem oglądalność, zasięg geograficzny dyscypliny oraz koszt przeprowadzenia zawodów. Przynajmniej w dwóch z trzech tych wskaźników MKOl podnosił w przeszłości zastrzeżenia w stosunku do skoków narciarskich.

- Słyszałem takie opinie, że wyrzucenie z programu igrzysk olimpijskich kombinacji norweskiej, może sprawić, że zagrożone będą skoki. Wydaje mi się jednak, że nasza dyscyplina na razie nie ma się czym martwić, bo jednak jest ona na innym poziomie, jeśli chodzi o oglądalność i popularność. Na tę chwilę nie widzę zagrożenia, ale ubolewam nad tym, że z igrzysk zniknęła kombinacja norweska. To może się odbić na naborze dzieci. Mam nadzieję, że działacze zrobią wszystko, by ta dyscyplina nie umarła. Czy powróci na igrzyska? Będzie o to bardzo trudno. Moim zdaniem przez najbliższe cztery lata poziom w kombinacji norweskiej może się jeszcze obniżyć - powiedział Maciusiak.

Nie wyobrażam sobie, by z programu zimowych igrzysk miały zniknąć też skoki narciarskie. Teraz dla każdego sportowca igrzyska są czymś najważniejszym, ale jeśli zaczniemy żonglować tradycyjnymi sportami, to one stracą prestiż. Przecież kombinacja norweska i skoki narciarskie to są bardzo widowiskowe dyscypliny. Niedostępne też dla każdego. Tu rywalizują naprawdę najlepsi, którzy poświęcili temu całe życie. Mam nadzieję, że skoki nigdy nie podzielą losu kombinacji norweskiej. Nie wyobrażam sobie tego

Kacper Tomasiak Iwańczuk/Sport/Reporter Reporter

Od lewej: Marcin Bachleda, Anna Twardosz, Stefan Hula i Pola Bełtowska Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Maciej Maciusiak Iwanczuk/Sport/REPORTER / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Dawid Kubacki Action Press/Shutterstock East News

Paweł Wąsek Yohei Osada East News





Rhein Fire - Panthers Wrocław. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport