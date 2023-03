Tegoroczny Raw Air to dla polskich skoczków istny rollercoaster - do tej pory świetne skoki naszych reprezentantów przeplatane były ze znacznie słabszymi próbami. Punktem kulminacyjnym, jak się okazało, był pierwszy z dwóch zaplanowanych w Lillehammer konkursów. Podczas wtorkowych zawodów "Biało-Czerwoni" wywalczyli jedynie 39 punktów do klasyfikacji Pucharu Narodów.