To był najgorszy od 11 lat sezon w skokach dla niemieckiej kadry, co mocno rozczarowuje spragnionych sukcesów kibiców Wellingera, Geigera, Eisenbichlera i spółki. Niezadowalające wyniki sprawiły, że ruszyły spekulacje na temat przyszłości Stefana Horngachera na stanowisku trenera reprezentacji Niemiec. Dosyć pogłosek i rozważań ma najwyraźniej sam zainteresowany, który stanowczo odniósł się do tematu. Co ciekawe, w całej sprawie pada temat... Polski.