Trener polskiej kadry skoczków i twórca jej ostatnich sukcesów, Austriak Stefan Horngacher, jest kandydatem do objęcia reprezentacji Niemiec. Tak przynajmniej uważają żurnaliści dziennika "Frankfurter Rundschau", który spekuluje, że po sezonie z pracą pożegna się Werner Schuster. Drugi kandydat jest nie mniej znany od trenera Polaków, ma nim być sam Martin Schmitt.

Tuż przed początkiem Turnieju Czterech Skoczni Niemcy zastanawiają się, kto zastąpi za sterami ich reprezentacji Wernera Schustera. Ten pracuje, z sukcesami, w Niemczech od jedenastu lat i być może po zakończeniu sezonu zdecyduje się na powrót do ojczyzny. Tak twierdzą dziennikarze, którzy już rozglądają się za kimś odpowiednim na stanowisko trenera.



Najmocniejszą kandydaturą ma być Martin Schmitt - mistrz olimpijski, czterokrotny mistrz świata i człowiek, który jest symbolem złotej ery niemieckich skoków. Sęk w tym, że Schmitt jeszcze nie pracował samodzielnie jako trener, dopiero co uzyskał licencję i sam nie jest pewien, czy powinien rozpoczynać pracę od razu od prowadzenia pierwszej kadry.



- Trenowanie reprezentacji to mój cel w przyszłości, ale na razie uważam, że najlepszym pomysłem byłoby pozostawienie na stanowisku Wernera Schustera - argumentuje Schmitt, który pod okiem doświadczonego szkoleniowca mógłby zbierać szlify jako trener drużyny narodowej.



Drugą opcją, o której piszą Niemcy, jest Stefan Horngacher. Człowiek, który poprowadził Kamila Stocha i resztę Biało-Czerwonych do wielkich sukcesów, z medalami olimpijskimi na czele, kończy umowę w Polsce w marcu 2019 roku i dotąd nie zdecydował się jej przedłużyć. Austriak od 2006 roku przez dekadę pracował w Niemczech, był m.in. trenerem Martina Schmitta, a także asystentem Wernera Schustera. Być może znów zdecyduje się objąć Severina Freunda, Andreasa Wellingera i spółkę.



Sam Horngacher niechętnie komentuje kwestię umowy i swojej przyszłości w Polsce, choć nie jest tajemnicą, że Apoloniusz Tajner, Adam Małysz i cały PZN daliby wiele, by zatrzymać go w Polsce. Austriak na razie przyznał, że nie podejmie tematu nowej umowy do zakończenia mistrzostw świata w Seefeld.