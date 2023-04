To już pewne. 45-letni Janne Ahonen oficjalnie potwierdza, że niebawem wraca do rywalizacji na skoczni jako zawodnik. Na jego starty z belki nie przyjdzie długo czekać. Padła nawet konkretna data. Legendarny fiński skoczek weźmie udział w mistrzostwach krajowych w Rovaniemi. Zawody zaplanowano na 14 i 15 kwietnia. "Nigdy nie powiedziałem, że się poddałem. Jeśli będę chciał skakać w mistrzostwach Finlandii, mogę to zrobić" - zapowiadał wcześniej Ahonen.