Media: Nie żyje skoczek polskiego pochodzenia. Miał 24 lata

- Nie wiem co powiedzieć. Patrick, byłeś wspaniałym człowiekiem, przyjacielem z drużyny i wzorem do naśladowania dla nas wszystkich. Powiedziałeś mi, abym zawsze szedł naprzód i nigdy się nie poddawał. Nie wiedziałem wtedy, że są to ostatnie słowa, jakie do mnie wypowiedziałeś. Spoczywaj w pokoju - napisał w mediach społecznościowych Maxim Glyvka.