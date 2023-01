Medalowe żniwa Polaków. "Nasi sportowcy czują się dotknięci komentarzami"

Cenne medale

To jednak nie wszystko, bo medaliści uniwersjady mogą otrzymać też stypendium z klubu czy miasta. To jednak zależy już od danego urzędu. Są też jednak pewne ograniczenia. By otrzymać nagrodę, muszą zostać spełnione pewne warunki. W konkurencji indywidualnej musi wystąpić co najmniej 12 sportowców z ośmiu państw. W rywalizacji drużynowej mowa jest o ośmiu krajach. Tymczasem w rywalizacji skoczkiń narciarskich, w której po złoto sięgnęła Nicole Konderla, a po brąz Kinga Rajda, wystąpiło tylko 11 zawodniczek z czterech krajów. Polscy skoczkowie sięgnęli też po złoto i brąz w mikście. Tam jednak swoich zawodników wystawiały tylko cztery reprezentacje.