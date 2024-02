Medalistka olimpijska mówi "pas". Ogłasza zakończenie kariery

Zaskakujące wieści z Rosji. Irina Awwakumowa kończy karierę

Od prawie dwóch lat sportowcy z Rosji nie biorą udziału w żadnego rodzaju eventach sportowych poza granicami swojego kraju. Zawodnicy ci chętnie rywalizują jednak w zawodach na własnym podwórku, jednak można się domyślać, że nie jest to to samo, co sprawdzenie swoich sił na tle rywali z innych reprezentacji. Jeśli chodzi o skoki narciarskie, niewiele wskazuje na to, aby Rosjanie mieli w najbliższym czasie wrócić do Pucharu Świata. Zgody na to nie wyrażają m.in. Ukraińcy i Norwegowie. Ci drudzy nie tak dawno dali Rosjanom do zrozumienia, że nie życzą sobie ich obecności podczas przyszłorocznych mistrzostw świata w narciarskie klasycznym w Trondheim, nawet jeśli Międzynarodowa Federacja Narciarska dałaby im zielone światło.