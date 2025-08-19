Medalista olimpijski ogłosił wielki powrót. Znów pojawił się na skoczni

Nadchodzący wielkimi krokami sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich będzie tym wyjątkowym, który oglądamy co cztery lata - olimpijskim. Tym razem skoczkowie o najważniejsze skalpy powalczą we Włoszech. Bardzo wyraźnie zostały zmniejszone kwoty startowe, aby w zawodach była największa możliwa różnorodność. W związku z tym wielu zawodników zdecydowało się zakończyć swoje sportowe kariery.

Niektórzy zrobili to już teraz i w sezonie olimpijskim się nie pojawią na obiektach całego świata. Takie decyzje podjęli dwaj Niemcy. Najpierw koniec swojej profesjonalnej przygody ze sportem ogłosił znany i lubiany w Polsce utytułowany Markus Eisenbichler, a w jego ślady poszedł także Stephan Leyhe. To wszystko jest oczywiście mało istotne przy komunikacie, który wysłał Kamil Stoch.

Mackenzie Boyd-Clowes wrócił na skocznie. Wymowny film

Nasz mistrz przekazał bowiem, że nadchodzący sezon będzie jego ostatnim, a w jego ślady niedługo później poszedł także Manuel Fettner. Zupełnie inna jest sytuacja dotyczy z kolei Mackenziego Boyda-Clowesa. Kanadyjczyk w listopadzie 2023 roku przekazał, że zawiesza swoją karierę i od tego czasu nie oglądaliśmy go w rywalizacji, a mowa o sensacyjnym medaliście olimpijskim z 2022 roku.

34-latek największy sportowy sukces w swojej karierze osiągnął kompletnie niespodziewanie. W konkursie mikstów wspólnie z kolegami i koleżankami z drużyny sięgnął po brązowy medal. Jak się okazuje, czas zawieszenia kariery dobiegł końca. "Dajcie mi jeszcze parę tygodni, w końcu to dopiero 2,5 roku odkąd zrezygnowałem z tego" - napisał na platformie X.com, publikując wideo ze skoczni.

Co więcej, w oficjalnym zbiorze zawodników na stronie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej przy nazwisku Kanadyjczyka zmienił się status i widnieje przy nim teraz dopisek "aktywny". Być może oznacza to więc, że w najbliższym sezonie Pucharu Świata znów zobaczymy Mackenziego na skoczni.

