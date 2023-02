Skoki narciarskie. Cene Prevc pojawi się na MŚ w Planicy

I chociaż Prevc nie zamierza wracać do czynnego uprawiania sportu, to chce oficjalnie pożegnać się z kibicami skoków narciarskich podczas zbliżających się mistrzostw świata. - Nadal formalnie jestem członkiem słoweńskiej kadry narodowej w skokach. Podkreślam to, bo chcę pożegnać się z kibicami w Planicy ostatnim skokiem. Pewnie nie oficjalnie, ale między dwiema seriami. To będzie pożegnanie w miejscu, które jest moim ulubionym - wyznał w rozmowie z portalem SportKlub.