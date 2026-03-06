Medalista igrzysk w opałach, teraz taka wiadomość. Jest komunikat FIS

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Ren Nikaido po znakomitych występach na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo miał nadzieję kontynuować dobrą passę także w Pucharze Świata. Japończyk musiał jednak pokonać nie tylko sportowe wyzwania - problemy logistyczne i sytuacja na Bliskim Wschodzie sprawiły, że przez kilka dni utknął w Dubaju i nie wystąpił w konkursach lotów narciarskich w Kulm. Teraz Międzynarodowa Federacja Narciarska przekazała ważne informacje ws. reprezentanta Kraju Kwitnącej Wiśni.

Ren Nikaido
Ren NikaidoAndrzej IwańczukReporter

Ren Nikaido w ostatnich sezonach coraz śmielej zaznacza swoją obecność w światowej czołówce, a podczas zimowych igrzysk we Włoszech potwierdził ogromny potencjał. Na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo sięgnął po trzy medale - jeden srebrny i dwa brązowe - stając się jednym z bohaterów reprezentacji Japonii.

Po zakończeniu olimpijskiej rywalizacji Nikaido wrócił do kraju, skąd planował szybko wyruszyć na kolejne starty w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Japończyk zamierzał wystąpić w konkursach lotów narciarskich w Bad Mitterndorf na skoczni Kulm. Niespodziewane problemy logistyczne pokrzyżowały jednak te plany.

Tomasiak szykuje się na debiut, publicznie ogłosił gotowość. Wszystko już tłumaczy

Ren Nikaido powraca do Pucharu Świata. Wystąpi w Lahti

W drodze do Europy skoczek zatrzymał się w Dubaju. Właśnie wtedy sytuacja na świecie gwałtownie się zaostrzyła. Po ataku USA i Izraela na Iran doszło do odwetowego ostrzału amerykańskich baz w rejonie Zatoki Perskiej, a w związku z zagrożeniem przestrzeń powietrzna nad Dubajem została zamknięta. W konsekwencji wielu podróżnych, w tym Nikaido, utknęło w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Na szczęście japoński skoczek znalazł bezpieczne schronienie i po kilku dniach oczekiwania doczekał się możliwości kontynuowania podróży. Informacje w tej sprawie przekazał dziennikarz serwisu "skijumping.pl", Dominik Formela, powołując się na komunikat Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Zgodnie z przekazanymi wiadomościami Nikaido w piątek wyruszył z Dubaju w podróż do Europy. Trasa jego lotu będzie prowadzić przez Stambuł i Warszawę aż do Helsinek. Następnie zawodnik uda się do Lahti, gdzie w ten weekend odbędą się kolejne konkursy Pucharu Świata.

Japończyk nie zdąży jednak na piątkowy jednoseryjny konkurs zaplanowany na godzinę 14:30, który został zorganizowany w zamian za odwołane na początku sezonu zawody w Ruce. Organizatorzy spodziewają się natomiast, że Nikaido pojawi się już na starcie sobotniego konkursu indywidualnego.

Stawka jest wysoka, bo 24-latek wciąż liczy się w walce o czołowe lokaty w klasyfikacji generalnej sezonu. Aktualnie zajmuje trzecie miejsce i wciąż ma realną szansę zbliżyć się do swojego rodaka Ryoyu Kobayashiego. Liderem klasyfikacji pozostaje Słoweniec Domen Prevc, który wypracował aż 761 punktów przewagi nad drugim zawodnikiem zestawienia i już w ten weekend może sięgnąć po Kryształową Kulę.

Wszystko jasne ws. Kryształowej Kuli. Padło nazwisko Adama Małysza. "Dołącza"

Ren Nikaido
Ren NikaidoAFP
Skoczek narciarski podczas lotu nad śniegiem, poniżej widoczne są olimpijskie koła na białej powierzchni skoczni.
Skoki narciarskie. Ren Nikaido w locieKentaro Tominaga / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFPAFP
Ren Nikaido
Ren NikaidoEXPA/NEWSPIX.PLNewspix.pl
Adam Małysz: Spotkanie rewelacyjne i szkoda, że nasi nie wygraliPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja