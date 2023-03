Medalista igrzysk mówi pas. W Planicy odda ostatni skok w karierze

Skoki narciarskie. Cene Prevc kończy karierę

Prevc już w lutym zapowiedział, że chciałby przed własną publicznością oddać ostatni skok w karierze. - Nadal formalnie jestem członkiem słoweńskiej kadry narodowej w skokach. Podkreślam to, bo chcę pożegnać się z kibicami w Planicy ostatnim skokiem. Pewnie nie oficjalnie, ale między dwiema seriami. To będzie pożegnanie w miejscu, które jest moim ulubionym - mówił w rozmowie z portalem SportKlub.

Jak przekazał portal siol.net, 27-latek ostatni skok odda w sobotę. Prevc pojawi się na skoczni między pierwszą a drugą serią konkursu drużynowego, w którym jego koledzy z kadry będą poważnymi faworytami do zwycięstwa.

Cene Prevc z dystansem do siebie

Chociaż Prevc ma na swoim koncie znaczące sukcesy to nie ukrywał, że nie miał naturalnych predyspozycji do uprawiania skoków narciarskich. - Mam dość długie nogi, podczas gdy w naszym sporcie bardziej pożądane jest posiadanie dłuższego tułowia. Nie mam też odpowiednich mięśni - tłumaczył w lutym, dodając, że "ratowała go głównie technika".