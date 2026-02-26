Medaliści z Predazzo jednak poza podium. Tego nikt się nie spodziewał

Męska kadra Norwegii miała za sobą bardzo trudny okres. Zeszłoroczny skandal z manipulacją przy kombinezonach do dzisiaj odbija się szerokim echem w całym świecie skoków narciarskich. Trwający sezon Pucharu Świata również nie był dotychczas usłany różami - najlepszym skoczkiem z tego kraju jest 12. w klasyfikacji generalnej Kristoffer Eriksen Sundal. W drugiej dziesiątce znajdują się jeszcze Marius Lindvik, Johann Andre Forfang oraz Halvor Egner Granerud - trio, które jeszcze niedawno walczyło o najwyższe cele.

Obiecującym prognostykiem przed wyjazdem na igrzyska były mistrzostwa świata w lotach. W Oberstdorfie Lindvik indywidualnie zdobył srebro, a norweska drużyna świętowała również miejsce na najniższym stopniu podium. W Predazzo jednak Norwegia nie rozdawała kart, przynajmniej jeśli chodzi o rywalizację mężczyzn.

Jednym z największych pechowców w rywalizacji indywidualnej był Sundal. Norweg w obu konkursach na półmetku rywalizacji zajmował trzecie miejsce, by finalnie obyć się smakiem i skończyć bez medalu - na skoczni normalnej był dopiero dziesiąty, a na większym obiekcie zakończył na czwartej lokacie. Norwedzy te niepowodzenia odbili sobie w drużynie - w konkursie mikstów Sundal i Lindvik wraz z koleżankami z kadry zdobyli srebro, natomiast szalony konkurs duetów zakończył się brązowymi krążkami dla Sundala oraz Forfanga.

Zaskakujące mistrzostwa Norwegii. Medaliści olimpijscy zostali z niczym

W najbliższy weekend skoczkowie wrócą do rywalizacji w cyklu Pucharu Świata. Skoczkowie przeniosą się na austriackiego mamuta w Kulm. Wśród startujących zabraknie m.in. Kacpra Tomasiaka, który przygotowuje się do mistrzostw świata juniorów, a także zmagającego się z urazem Jana Hoerla.

Czas pomiędzy igrzyskami olimpijskimi i powrotem do Pucharu Świata w wielu krajach, tym m.in. w Polsce, wykorzystano do rozegrania krajowych mistrzostw. W Norwegii odbyły się one w ostatnią środę na słynnej skoczni Holmenkollbaken w Oslo. Na legendarnym obiekcie nie zabrakło sensacyjnych rozstrzygnięć, na które wpływ miały wymagające warunki atmosferyczne (mgła), a także decyzje sędziów związane z ustawieniem belki startowej.

Najlepszym zawodnikiem po dwóch seriach okazał się Benjamin Oestvold. Dalsza obsada podium jest wręcz sensacyjna. Po srebrny medal sięgnął 19-letni Oddvar Gunneroed, który jeszcze nie zadebiutował w konkursach PŚ. Na najniższym stopniu podium znalazł się z kolei Joergen Oliver Stroem - młodszy brat Anny Odine Stroem, która w Predazzo została dwukrotną mistrzynią olimpijską.

Pierwsza seria zakończyła się kompletną klapą dla norweskich olimpijczyków. Najlepsi zawodnicy startowali z rozbiegu obniżonego o dwa stopnie, co miało przełożenie na ich rezultaty. Sundal na półmetku był siódmy, a tuż przed nim znajdował się Lindvik. Kompletnie przepadł za to Forfang, który był zaledwie piętnasty. W finałowej serii wszyscy skakali już z tej samej, 21. belki, lecz do medalu ostatecznie nie zbliżył się żaden z czołowych kadrowiczów - Sundal skończył czwarty, Lindvik siódmy, a Forfang dziewiąty.

Rozwiń

Pierwsze skoki na austriackim mamucie w Kulm skoczkowie oddadzą już w piątek, podczas serii treningowej oraz kwalifikacyjnej. Sobotnie i niedzielne konkursy zaplanowano na godzinę 13:30. Relacje będzie można śledzić w serwisie Interia Sport.

Kristoffer Eriksen Sundal i Johann Andre Forfang z brązowymi medalami olimpijskimi za konkurs duetów TOBIAS SCHWARZ AFP

Kristoffer Eriksen Sundal Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Johann Andre Forfang AFP

Kacper Tomasiak: Jestem szczęśliwy, że dostajemy takie wsparcie Polsat Sport