Medal Tomasiaka. Nawrocki i Tusk w akcji. Niebywałe, co zrobił premier

Już czwartkowe oraz niedzielne treningi na normlanej skoczni w Predazzo zapowiadały, że poniedziałkowy konkurs olimpijski może być dla nas niezwykle udany. A to za sprawą 19-letniego Kacpra Tomasiaka, który imponował swoimi próbami. Jak wyliczono, był czwartym zawodnikiem, biorąc średnią wyciągniętą z wszystkich prób. W konkursie liczyło się jednak tylko to, co tu i teraz.

Przekonany o tym, że to będzie udany wieczór, był szef polskiego rządu Donald Tusk. - Wbrew wszystkim znakom na niebie i ziemi wierzę w naszych skoczków i w dobre wieści z Predazzo. Też tak macie? - wyrokował premier na godziny przed rozpoczęciem zawodów.

Pierwsza seria zmagań olimpijskich zmagań w Predazzo była dla nas słodko-gorzka. Kamil Stoch i Paweł Wąsek odpadli bowiem z dalszej walki już po pierwszym skoku, ale świetnie spisał się w niej wspomniany Kacper Tomasiak, który był czwarty z minimalną stratą do czołowej trójki, wynoszącą... zaledwie 0,1 punktu.

Skoki narciarskie. Donald Tusk reaguje na medal Kacpra Tomasiaka

A w drugiej serii stał się hit. Kacper Tomasiak odpalił w niej petardę, skacząc aż 107 m, tym samym zdobywając srebrny medal igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina. Pokonać zdołał go tylko reprezentant Niemiec - Philipp Raimund. A trzecią lokatę zajęli ex aequo Szwajcar Gregor Deschwanden i Japończyk Ren Nikaido.

Gdy wielki sukces zaledwie 19-letniego reprezentanta Polski stał się faktem, premier Donald Tusk ponownie zabrał głos w mediach społecznościowych, ciesząc się z pierwszego medalu dla "Biało-Czerwonych" na tegorocznej imprezie czterolecia.

A nie mówiłem! Brawo Kacper!

Głos zabrał także prezydent RP - Karol Nawrocki. - Mamy medal. Kacper Tomasiak - brawo! - napisała głowa naszego państwa.

