Medal Tomasiaka. Nawrocki i Tusk w akcji. Niebywałe, co zrobił premier

Udało się! Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina na skoczni normalnej w Predazzo. Na jego sukces natychmiast zareagowali prezydent RP Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk, składając gratulacje 19-letniemu skoczkowi. Zaskakujące jest jednak także to, co szef rządu zrobił jeszcze przed zawodami, przewidując, że to będzie polski dzień na włoskiej imprezie czterolecia.

Dwa portrety mężczyzn umieszczone po przeciwnych stronach, pomiędzy nimi skoczek narciarski w locie, u dołu widoczne czarne symbole olimpijskie na białym tle.
Na zdjęciu prezydent RP Karol Nawrocki i premier Donald Tusk, a w środku srebrny medalista olimpijski Kacper TomasiakJAVIER SORIANO/AFP/East News / JACEK DOMINSKI/REPORTER / Wojciech Olkusnik/East NewsEast News
Już czwartkowe oraz niedzielne treningi na normlanej skoczni w Predazzo zapowiadały, że poniedziałkowy konkurs olimpijski może być dla nas niezwykle udany. A to za sprawą 19-letniego Kacpra Tomasiaka, który imponował swoimi próbami. Jak wyliczono, był czwartym zawodnikiem, biorąc średnią wyciągniętą z wszystkich prób. W konkursie liczyło się jednak tylko to, co tu i teraz.

Przekonany o tym, że to będzie udany wieczór, był szef polskiego rządu Donald Tusk. - Wbrew wszystkim znakom na niebie i ziemi wierzę w naszych skoczków i w dobre wieści z Predazzo. Też tak macie? - wyrokował premier na godziny przed rozpoczęciem zawodów.

Pierwsza seria zmagań olimpijskich zmagań w Predazzo była dla nas słodko-gorzka. Kamil Stoch i Paweł Wąsek odpadli bowiem z dalszej walki już po pierwszym skoku, ale świetnie spisał się w niej wspomniany Kacper Tomasiak, który był czwarty z minimalną stratą do czołowej trójki, wynoszącą... zaledwie 0,1 punktu.

Stoch stał i patrzył. Wybiło równo 8765 dni. Znów stało się najgorsze

Skoki narciarskie. Donald Tusk reaguje na medal Kacpra Tomasiaka

A w drugiej serii stał się hit. Kacper Tomasiak odpalił w niej petardę, skacząc aż 107 m, tym samym zdobywając srebrny medal igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina. Pokonać zdołał go tylko reprezentant Niemiec - Philipp Raimund. A trzecią lokatę zajęli ex aequo Szwajcar Gregor Deschwanden i Japończyk Ren Nikaido.

Gdy wielki sukces zaledwie 19-letniego reprezentanta Polski stał się faktem, premier Donald Tusk ponownie zabrał głos w mediach społecznościowych, ciesząc się z pierwszego medalu dla "Biało-Czerwonych" na tegorocznej imprezie czterolecia.

A nie mówiłem! Brawo Kacper!
napisał zwierzchnik naszego rządu

Głos zabrał także prezydent RP - Karol Nawrocki. - Mamy medal. Kacper Tomasiak - brawo! - napisała głowa naszego państwa.

