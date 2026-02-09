Medal Tomasiaka. Nawrocki i Tusk w akcji. Niebywałe, co zrobił premier
Udało się! Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina na skoczni normalnej w Predazzo. Na jego sukces natychmiast zareagowali prezydent RP Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk, składając gratulacje 19-letniemu skoczkowi. Zaskakujące jest jednak także to, co szef rządu zrobił jeszcze przed zawodami, przewidując, że to będzie polski dzień na włoskiej imprezie czterolecia.
Już czwartkowe oraz niedzielne treningi na normlanej skoczni w Predazzo zapowiadały, że poniedziałkowy konkurs olimpijski może być dla nas niezwykle udany. A to za sprawą 19-letniego Kacpra Tomasiaka, który imponował swoimi próbami. Jak wyliczono, był czwartym zawodnikiem, biorąc średnią wyciągniętą z wszystkich prób. W konkursie liczyło się jednak tylko to, co tu i teraz.
Przekonany o tym, że to będzie udany wieczór, był szef polskiego rządu Donald Tusk. - Wbrew wszystkim znakom na niebie i ziemi wierzę w naszych skoczków i w dobre wieści z Predazzo. Też tak macie? - wyrokował premier na godziny przed rozpoczęciem zawodów.
Pierwsza seria zmagań olimpijskich zmagań w Predazzo była dla nas słodko-gorzka. Kamil Stoch i Paweł Wąsek odpadli bowiem z dalszej walki już po pierwszym skoku, ale świetnie spisał się w niej wspomniany Kacper Tomasiak, który był czwarty z minimalną stratą do czołowej trójki, wynoszącą... zaledwie 0,1 punktu.
Skoki narciarskie. Donald Tusk reaguje na medal Kacpra Tomasiaka
A w drugiej serii stał się hit. Kacper Tomasiak odpalił w niej petardę, skacząc aż 107 m, tym samym zdobywając srebrny medal igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina. Pokonać zdołał go tylko reprezentant Niemiec - Philipp Raimund. A trzecią lokatę zajęli ex aequo Szwajcar Gregor Deschwanden i Japończyk Ren Nikaido.
Gdy wielki sukces zaledwie 19-letniego reprezentanta Polski stał się faktem, premier Donald Tusk ponownie zabrał głos w mediach społecznościowych, ciesząc się z pierwszego medalu dla "Biało-Czerwonych" na tegorocznej imprezie czterolecia.
A nie mówiłem! Brawo Kacper!
Głos zabrał także prezydent RP - Karol Nawrocki. - Mamy medal. Kacper Tomasiak - brawo! - napisała głowa naszego państwa.