Medal Tomasiaka. A gwiazdor wściekły, ciąg dalszy zamieszania. "Wyjątkowo głupie"

Kacper Tomasiak w sobotni wieczór po raz kolejny doprowadził do euforii polskich kibiców na tegorocznych igrzyskach olimpijskich. Nastolatkowi było mało po sukcesie na obiekcie normalnym i tym razem wywalczył on brązowy krążek na skoczni dużej. W międzyczasie rozegrał się dramat w austriackiej kadrze. Podczas trwania zmagań nadszedł komunikat o dyskwalifikacji Daniela Tschofeniga. Triumfator ostatniej edycji Pucharu Świata w rozmowie z rodzimymi dziennikarzami nie gryzł się w język.

Zawodnik podczas zimowych igrzysk olimpijskich w stroju sportowym tuż po skoku narciarskim, trzyma narty i poprawia gogle.
Podczas gdy Kacper Tomasiak cieszył się z brązowego medalu, dramat przeżywał Daniel Tschofenig
Polscy fani skoków narciarskich długo nie zapomną trwających obecnie igrzysk na Półwyspie Apenińskim. Podopieczni Maciusiaka do Predazzo zawitali w niezbyt dobrych humorach, bo w Pucharze Świata nie odgrywają pierwszoplanowych ról. W Italii nagły błysk zaliczył jednak Kacper Tomasiak. Nastolatek najpierw zdobył srebrny medal na mniejszym obiekcie, by następnie zająć najniższy stopień podium na tym większym. "Pokazał, że ma jaja i charakter do tego sportu" - nie gryzł się w język opiekun "Biało-Czerwonych".

Mocne słowa w międzyczasie padały także w austriackich mediach. Ale ze zgoła innego powodu. Podczas gdy kraj nad Wisłą celebrował sukces Bielszczanina, najchętniej pod ziemię zapadłby się Daniel Tschofenig. Powód? Dyskwalifikacja z powodu zbyt dużego obuwia. Był to kolejny dramat zwycięzcy klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2024/25. Kilka dni wcześniej na normalnym obiekcie gwiazdor nie znalazł się nawet w czołowej dziesiątce.

Daniel Tschofenig bije się w pierś. Austriak nie szuka winnych swojej dyskwalifikacji

Co oczywiste, szybko obok niego znaleźli się dziennikarze, którzy poprosili o wyjaśnienia. 23-latek nie zamierzał szukać winnych. "Niestety, byłem tak naiwny, że ich nie zmierzyłem" - przyznał dla telewizji ORF, cytowany przez "krone.at". "To było z mojej strony wyjątkowo głupie. Mogłem je po prostu zmierzyć. Mamy do tego sprzęt" - dodał raz jeszcze. Do pozytywnego przejścia kontroli sportowcowi zabrakło zaledwie czterech milimetrów. Dlatego właśnie ta sytuacja boli go tak bardzo.

Zawodnik z Villach zaimponował także uczciwym podejściem do sytuacji. "Zasady to zasady - dopóki stosujesz je do wszystkich, jest w porządku" - przekazał, nie wyżywając się na całym świecie za swoje niedopatrzenie. Austriacy póki co nie mają choćby jednego medalu. Ostatnia męska szansa w najbliższy poniedziałek. To właśnie wtedy odbędzie się konkurs duetów, także z "Biało-Czerwonymi" na liście startowej. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

