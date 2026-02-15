Medal Tomasiaka. A gwiazdor wściekły, ciąg dalszy zamieszania. "Wyjątkowo głupie"

Polscy fani skoków narciarskich długo nie zapomną trwających obecnie igrzysk na Półwyspie Apenińskim. Podopieczni Maciusiaka do Predazzo zawitali w niezbyt dobrych humorach, bo w Pucharze Świata nie odgrywają pierwszoplanowych ról. W Italii nagły błysk zaliczył jednak Kacper Tomasiak. Nastolatek najpierw zdobył srebrny medal na mniejszym obiekcie, by następnie zająć najniższy stopień podium na tym większym. "Pokazał, że ma jaja i charakter do tego sportu" - nie gryzł się w język opiekun "Biało-Czerwonych".

Mocne słowa w międzyczasie padały także w austriackich mediach. Ale ze zgoła innego powodu. Podczas gdy kraj nad Wisłą celebrował sukces Bielszczanina, najchętniej pod ziemię zapadłby się Daniel Tschofenig. Powód? Dyskwalifikacja z powodu zbyt dużego obuwia. Był to kolejny dramat zwycięzcy klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2024/25. Kilka dni wcześniej na normalnym obiekcie gwiazdor nie znalazł się nawet w czołowej dziesiątce.

Daniel Tschofenig bije się w pierś. Austriak nie szuka winnych swojej dyskwalifikacji

Co oczywiste, szybko obok niego znaleźli się dziennikarze, którzy poprosili o wyjaśnienia. 23-latek nie zamierzał szukać winnych. "Niestety, byłem tak naiwny, że ich nie zmierzyłem" - przyznał dla telewizji ORF, cytowany przez "krone.at". "To było z mojej strony wyjątkowo głupie. Mogłem je po prostu zmierzyć. Mamy do tego sprzęt" - dodał raz jeszcze. Do pozytywnego przejścia kontroli sportowcowi zabrakło zaledwie czterech milimetrów. Dlatego właśnie ta sytuacja boli go tak bardzo.

Zawodnik z Villach zaimponował także uczciwym podejściem do sytuacji. "Zasady to zasady - dopóki stosujesz je do wszystkich, jest w porządku" - przekazał, nie wyżywając się na całym świecie za swoje niedopatrzenie. Austriacy póki co nie mają choćby jednego medalu. Ostatnia męska szansa w najbliższy poniedziałek. To właśnie wtedy odbędzie się konkurs duetów, także z "Biało-Czerwonymi" na liście startowej. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Daniel Tschofenig Gabriel Monnet AFP

Daniel Tschofenig Red Bull materiały prasowe

Medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026 ANDREA PATTARO AFP