"Mazurek Dąbrowskiego" w Bystrej. Tego dnia Tomasiak nie zapomni. Sceny na powitaniu Polaka

Kacper Tomasiak już nigdy w Polsce nie będzie anonimowy. 19-latek swoimi występami na igrzyskach olimpijskich w Predazzo sprawił, że prawdopodobnie będzie musiał mierzyć się z popularnością podobną do tej, którą mają Kamil Stoch i Adam Małysz. Widać to już po powitaniu, jakie zgotowano mu w jego rodzinnym mieście po powrocie do Polski z trzema medalami. Śmiało można określić je słowem "królewskie".

Uśmiechnięty sportowiec ubrany w biały strój z napisem Polska oraz czerwoną czapkę trzyma w dłoniach trzy medale – złoty, srebrny i brązowy. W tle widoczne są kamery oraz ludzie gratulujący zwycięzcy, a w lewym górnym rogu znajduje się okrągłe powiększ...
Kacper TomasiakJarek Praszkiewicz/TVN24 screenPAP
Kacper Tomasiak jeszcze kilka tygodni temu bił się prawdopodobnie ze Stephanem Embacherem o miano objawienia tego sezonu Pucharu Świata. Austriak przed wyjazdem na igrzyska olimpijskie do Włoch zdawał się być lepiej sytuowany w tym pojedynku dwóch utalentowanych juniorów.

Polak zastąpi Horngachera w Niemczech? To możliwe. Już pracowali razem

Wydarzenia z Predazzo wszystko jednak zmieniły. Embacher bowiem nie zdołał pokazać pełni swoich możliwości w konkursach indywidualnych, zrobił to dopiero w rywalizacji duetów. Z kolei Tomasiak najgorzej wyglądał w treningach, ale gdy przychodziło do walki o medale, prezentował się wybitnie.

Królewskie powitanie Tomasiaka. Sceny w Bystrej

19-latek pierwsze igrzyska olimpijskie w swojej karierze zakończył z dorobkiem aż trzech medali. Aby uświadomić sobie, jak wielki jest to wyczyn, wystarczy spojrzeć na karierę wybitnych skoczków, jakimi bez wątpienia są: Piotr Żyła i Stefan Kraft. Obaj w swojej kolekcji nie mają, choćby jednego olimpijskiego krążka za występ indywidualny.

Nie może więc dziwić, że Kacpra po powrocie do Polski czekało iście królewskie powitanie. Na miejscu w Bystrej, a więc tam, gdzie trenuje nasz medalista, byli dziennikarze TVN24, którzy zrelacjonowali przebieg wydarzeń. Po tym, jak nastolatek wysiadł z samochodu czekali na niego kibice. 

Maciusiak zdecydował ws. Stocha. Kubacki reaguje. "Przykro się na to patrzyło"

Tomasiak rozdał trochę autografów, a w tle słychać gromkie "dziękujemy, dziękujemy". Później rozległa się owacja "Kacper, Kacper" razem z oklaskami. Później 19-latek przeniósł się na scenę, gdzie czekał na niego mikrofon, a prowadzący wywołał kilka ważnych osób z Adamem Małyszem na czele.

Oficjalna uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Później nadszedł czas na serię podziękowań dla osób, które zanagażowane były przez całą karierę w rozwój Kacpra. Mitch Marner

Sportowiec ubrany w biały kombinezon z logo Polskiego Związku Narciarskiego, trzyma srebrny medal w jednej ręce i narty w drugiej, uśmiecha się szeroko, na głowie ma czerwoną czapkę. W tle rozmyta publiczność i skocznia narciarska.
Kacper Tomasiak srebryn medalista Igrzysk Olimpijskich w Mediolan - Cortina 2026Olimpik/Action Plus/ShutterstockEast News
Skoczek narciarski w kombinezonie z olimpijskimi symbolami i złotym kaskiem, w tle powiększone ujęcie lądowania na skoczni narciarskiej.
Kacper Tomasiak pobił w poniedziałek rekord normalnej skoczni w Predazzo. Dziś swoją chwilę chwały miała Eirin Maria KvandalJavier SORIANO / screen EurosportAFP
Skoczek narciarski w sportowym kombinezonie w locie na nartach podczas zimowych igrzysk olimpijskich oraz zbliżenie na zawodnika w hełmie i goglach ze złotym medalem i szerokim uśmiechem.
Kacper Tomasiak - srebrny medalista igrzysk olimpijskichANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/East News / Rex Features/East News/Action Press/ShutterstockEast News
