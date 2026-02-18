"Mazurek Dąbrowskiego" w Bystrej. Tego dnia Tomasiak nie zapomni. Sceny na powitaniu Polaka

Kacper Tomasiak jeszcze kilka tygodni temu bił się prawdopodobnie ze Stephanem Embacherem o miano objawienia tego sezonu Pucharu Świata. Austriak przed wyjazdem na igrzyska olimpijskie do Włoch zdawał się być lepiej sytuowany w tym pojedynku dwóch utalentowanych juniorów.

Wydarzenia z Predazzo wszystko jednak zmieniły. Embacher bowiem nie zdołał pokazać pełni swoich możliwości w konkursach indywidualnych, zrobił to dopiero w rywalizacji duetów. Z kolei Tomasiak najgorzej wyglądał w treningach, ale gdy przychodziło do walki o medale, prezentował się wybitnie.

Królewskie powitanie Tomasiaka. Sceny w Bystrej

19-latek pierwsze igrzyska olimpijskie w swojej karierze zakończył z dorobkiem aż trzech medali. Aby uświadomić sobie, jak wielki jest to wyczyn, wystarczy spojrzeć na karierę wybitnych skoczków, jakimi bez wątpienia są: Piotr Żyła i Stefan Kraft. Obaj w swojej kolekcji nie mają, choćby jednego olimpijskiego krążka za występ indywidualny.

Nie może więc dziwić, że Kacpra po powrocie do Polski czekało iście królewskie powitanie. Na miejscu w Bystrej, a więc tam, gdzie trenuje nasz medalista, byli dziennikarze TVN24, którzy zrelacjonowali przebieg wydarzeń. Po tym, jak nastolatek wysiadł z samochodu czekali na niego kibice.

Tomasiak rozdał trochę autografów, a w tle słychać gromkie "dziękujemy, dziękujemy". Później rozległa się owacja "Kacper, Kacper" razem z oklaskami. Później 19-latek przeniósł się na scenę, gdzie czekał na niego mikrofon, a prowadzący wywołał kilka ważnych osób z Adamem Małyszem na czele.

Oficjalna uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Później nadszedł czas na serię podziękowań dla osób, które zanagażowane były przez całą karierę w rozwój Kacpra. Mitch Marner

