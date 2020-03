Norweska federacja narciarska (NSF) zdecydowała się w sobotę zwolnić tymczasowo 96 ze 142 zatrudnionych osób. Największe cięcie dotyczy skoków narciarskich, w których pozostało siedem z 23 etatów. Gigantyczne straty przyniósł przerwany z powodu koronawirusa Raw Air, którego zwycięzcą został Kamil Stoch.

"Skrócony sezon i odwołane zawody spowodowały, że wstępnie obliczone straty wynoszą około pięciu milionów euro tylko za marzec. W każdej dyscyplinie naszej federacji pozostał na etacie tylko główny trener i osoby odpowiedzialne za finanse i współpracę ze sponsorami" - poinformowała NSF.

Federacja zmniejszyła znacznie budżet dla skoków narciarskich z powodu ogromnych strat, które zostały wygenerowane przez turniej cyklu Raw Air.



Zawody w Oslo i Lillehammer ze względu na zagrożenie koronawirusem odbyły się bez publiczności, a kolejne konkursy w Trondheim i Vikersund zostały odwołane.

Budżet na skoki do soboty wynosił trzy miliony euro na sezon. Teraz zostanie obcięty o 25 procent, lecz jest to sytuacja na dzień dzisiejszy. W przypadku rozwoju epidemii koronowirusa może to być znacznie więcej.

"Nadal zatrudnieni pozostają dwaj trenerzy Alexander Stoeckl w reprezentacji męskiej i Christian Meyer szkoleniowiec kobiet" - powiedział dyrektor d/s skoków narciarskich w NSF Clas Brede Brathen.

