Martin Schmitt szczery do bólu. Niemiec ostrzega Polaków. Mogą tego pożałować

Martin Schmitt to postać, której polskim kibicom skoków narciarskich przedstawiać nie trzeba. Kiedy w naszym kraju wybuchła "Małyszomania", Niemiec był zdobywcą Kryształowej Kuli i najpoważniejszym rywalem Adama Małysza.

Obecnie Martin Schmitt pracuje jako ekspert w niemieckim "Eurosporcie". Po konkursie Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie Niemiec w rozmowie z Tomaszem Kalembą na łamach Interii docenił debiut młodego Polaka i dał do zrozumienia, jak dużego wsparcia Tomasiak teraz potrzebuje.

- On skacze dobrze i już nałożona została na niego presją, z jaką musi sobie poradzić. Trzeba mu w tym pomóc i wspierać go, by sobie z tym poradził. Jest w takim wieku, że mogą mu się przytrafiać błędy i pewnie czasem zdarzy mu się nie zdobyć punktów w zawodach. Na pewno w najbliższym czasie musi zebrać sporo doświadczenia, które potem przyda mu się w trakcie kariery - mówił Martin Schmitt.

Teraz mistrz olimpijski w "drużynówce" z Salt Lake City znowu wypowiedział się na temat Kacpra Tomasiaka.

Martin Schmitt ostrzega Polaków ws. Kacpra Tomasiaka. "Nie róbcie tego"

Według Martina Schmitta jako Polacy nie powinniśmy narzucać na młodego zawodnika zbyt dużej presji. Ewentualny brak cierpliwości i wyrozumiałości wobec debiutującego Kacpra Tomasiaka może się dla niego źle skończyć.

Tak naprawdę macie w Polsce kilku utalentowanych młodych skoczków, ale droga na szczyt jest bardzo długa. Zwłaszcza te ostatnie kroki są trudne, więc tym bardziej duży szacunek dla Kacpra. To te kolejne lata będą jednak dla niego najważniejsze. Teraz chodzi o to, by nie mieć wygórowanych oczekiwań. Nie wywierajcie nadmiernej presji, tylko po prostu pozwólcie mu pracować, co pozwoli mu na stałe zagościć w ścisłej czołówce.

Martin Schmitt w rozmowie z Natalią Żaczek z "Przeglądu Sportowego Onet" wyznał, że śledził poczynania Kacpra Tomasiaka już wcześniej i nie jest zaskoczony wystrzałem jego formy.

Niemiec pamięta jeszcze, jak Kacper Tomasiak świetnie zaprezentował się na mistrzostwach świata juniorów w Whistler w 2023 roku. Na tej imprezie Polacy sięgnęli po drużynowe srebro.

Kolejnym wyzwaniem Kacpra Tomasiaka będzie trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Inssbrucku, czyli na skoczni bardzo specyficznej, a na pewno nie łatwej. On i inni reprezentanci Polski powalczą o wysokie miejsca w Austrii już w nadchodzący weekend.

Martin Schmitt Marcin Golba/Nur Photo AFP

Kacper Tomasiak Philipp Guelland AFP

Kacper Tomasiak Tomasz Kalemba INTERIA.PL