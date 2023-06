Marta Kubacka zażartowała z Dawida. "Proszę nie szkalować mojego talentu"

Życie Dawida i Marty Kubackich obróciło się o sto osiemdziesiąt stopni po tym, jak żona skoczka narciarskiego w ciężkim stanie trafiła w marcu do szpitala. Zawodnik przedwcześnie zakończył sezon 2022/23 i wrócił do ukochanej. W mediach wyjaśnił, dlaczego zdecydował się na taki krok. "Moja żona Marta wylądowała w szpitalu z przyczyn kardiologicznych, jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze" - napisał podopieczny Thomasa Thurnbichlera na Instagramie.