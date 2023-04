Za skoczkami bardzo długi i wymagający sezon Pucharu Świata . Ostateczne rozstrzygnięcia już znamy. Zwycięzcą klasyfikacji generalnej całego cyklu został Halvor Egner Granerud , który wypracował sobie taką przewagę nad rywalami, że do Planicy pojechał bez presji i na większym luzie. Po Małą Kryształową Kulę sięgnął natomiast Stefan Kraft .

Rozczarowująco w końcówce sezonu zaprezentowali się niemieccy zawodnicy. Ich trener, Stefan Horngacher , mówił wprost - jego podopiecznym brakło sił . "Baterie naszych skoczków są już w większości wyczerpane" - przyznawał w rozmowie z "ARD". Wtórował mu Andreas Wellinger. " Akumulator jest praktycznie pusty . Muszę być szczery. Sezon naprawdę nie był dla nas łatwy. Wszyscy pokazaliśmy, że potrafimy skakać lepiej. Musimy to trzeźwo przeanalizować i zobaczyć, czy latem będzie lepiej" - mówił.

To właśnie Wellinger zajął najwyższą lokatę w klasyfikacji ogólnej PŚ ze wszystkich kolegów z kadry. Był 7. Za nim uplasowali się Karl Geiger (11.) i Markus Eisenbichler (15.). O tym ostatnim głośno jest nie tylko w temacie sportowych osiągnięć.

Odmieniony Markus Eisenbichler w Planicy. Spore zaskoczenie. "Z 15 lat ubyło koledze"

Zaczęły się rozważania na temat okoliczności, w jakich Niemiec mógł pozbyć się zarostu , do którego wcześniej zdążył przyzwyczaić fanów. "Sobotnie przyjęcie skoczków musiało mieć ciekawy przebieg", "Panie Eisenbichler, Prima Aprilis był wczoraj" - żartowano w sieci.

W końcu kulisy sprawy postanowił odsłonić dziennikarz Kacper Merk. Okazało się, że to wszystko spowodowane było... przegranym zakładem. "Tajemnica brody Markusa Eisenbichlera - założyłem się z serwismenem, ze skoczę 250 metrów. Nie udało się, wiec mnie ogolił. Czuje się dziwnie, na rozbiegu ten wiatr na twarzy to było szaleństwo" - czytamy we wpisie na Twitterze.