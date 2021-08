Były skoczek, a obecnie ekspert kanału telewizji NRK Johan Remen Evensen uważa, że jest to poważny błąd, udział w programie zakłóci przygotowania do zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie, a poza tym może doprowadzić do kontuzji.

"Chyba oszalała. Z tańcami powinna poczekać do końca kariery" - powiedział.

Studio Ekstraklasa na żywo w każdy poniedziałek o 20:00 - Sprawdź!

Inny ekspert stacji, były rywal Adama Małysza, zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni (2006/2007), brązowy medalista olimpijski i mistrz świata Anders Jacobsen ma inne zdanie na podstawie swoich doświadczeń i udziału w tym programie w 2011 roku.

Reklama

"Występ w tego typu programie, który wymaga wielogodzinnych przygotowań przed każdym odcinkiem, będzie ważnym dodatkiem do treningów. Maren bardzo je urozmaici. Sam tego doświadczyłem i byłem nieco zdumiony, że skoki i taniec mają bardzo dużo wspólnego ze sobą i świetnie się uzupełniają" - powiedział.

Maren Lundby w "Tańcu z gwiazdami"

Kierownik reprezentacji Norwegii w skokach narciarskich Clas Brede Brathen stwierdził z kolei, że skoczkini bardzo mu zaimponowała.

"To, na co zdecydowała się Maren, jest ekstremalne, lecz takie historie tworzą ludzie, którzy są w stanie żyć inaczej niż inni. Ona dołączyła do elitarnego klubu ludzi, którzy potrafią robić rzeczy nietradycyjne i diametralnie różniące się od siebie i te działalności połączyć z zachowaniem wysokiego poziomu" - powiedział.

Lundby wyjaśniła, że podjęła decyzję po długich i szczegółowych konsultacjach z członkami sztabu medycznego reprezentacji. "Opinia była jednoznaczna i wszyscy mnie poparli, uważając, że taniec przyniesie mi więcej korzyści niż szkody" - podkreśliła.

Zbigniew Kuczyński