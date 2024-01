Mamy nowy rekord skoczni w Wiśle. Przeskoczył obiekt, trudno będzie go pobić

Kwalifikacje przed niedzielnym konkursem PolSKIego Turnieju w Wiśle wygrał Anze Lanisek. To jednak nie koniec sukcesów Słoweńca. W tym momencie to właśnie on jest nowym rekordzistą tego obiektu. Tego dnia zaprezentował się zdecydowanie najlepiej i osiągnął odległość większą niż rozmiar skoczni. Inni zawodnicy postarają się pobić jego wyczyn, ale o to może nie być wcale tak łatwo.