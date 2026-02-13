Mamy kolejny medal, u skoczków radość. To pomoże Kacprowi Tomasiakowi

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Kadra polskich skoczków narciarskich, choć miała swoje treningi przed sobotnim konkursem olimpijskim na dużej skoczni (14 luteg) w Predazzo, to z wypiekami na twarzy oglądała rywalizację w łyżwiarstwie szybkim w Mediolanie, gdzie o medal walczył Władimir Siemirunnij. Było gorąco, bo mieliśmy do czynienia z polsko-czeską rywalizacją.

Łyżwiarz szybki w biało-czerwonym stroju startuje na lodowisku, w tle elementy trybun i toru, w okrągłym wycinku zdjęcia trener lub członek personelu w zimowej kurtce z napisem Polska i czerwonej czapce.
Władimir Siemirunnij i Maciej Maciuska (w ramce)Paweł Skraba/PAP/Tomasz Kalemba/Interia.plINTERIA.PL
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

W Mediolanie szalał Władimir Siemirunnij. On po swoim biegu prowadził, ale po Polaku jechały jeszcze trzy pary. Z grona sześciu zawodników wyprzedził go jedynie jeden. To Czech - Metodej Jilek.

Po przejeździe Siemirunnija w polskim obozie skoczków zapanowała radość, ale Michal Doleżal, który jest trenerem Kamila Stocha, przestrzegał przed Metodejem Jilkiem. I się nie mylił.

Kamil Stoch rozbudził apetyty. Mistrz tuż za podium w Predazzo. Wąsek przed Tomasiakiem

Konrad Niedźwiedzki: Stres przy starcie Władimira Semirunnija.Polsat Sport

Maciej Maciusiak: chcieliśmy tego medalu w Mediolanie

- Jak Władek jechał, to jeszcze byliśmy w pokojach, ale kiedy na lodzie pojawiła się reszta zawodników, to byliśmy na rozgrzewce. Kibicowaliśmy jednak mocno. Gratulacje dla Władka. Nie mamy często okazji, by oglądać łyżwiarstwo szybkie. "Dodo" nam powiedział, że Czech będzie mocny i rzeczywiście wyprzedził on naszego zawodnika. Mamy kolejny medal i z tego się cieszymy - mówił Maciej Maciusiak, trener polskiej kadry skoczków, po piątkowym treningu.

Chcieliśmy tego medalu w Mediolanie, bo też zmniejszy zainteresowanie Kacprem Tomasiakiem. Rozmawialiśmy o tym nawet z rodzicami Kacpra. Oni wyczekiwali medalu poza skocznią, by uwaga nie koncentrowała się tylko na ich synu. To my rozwiązaliśmy worek z medalami, ale kibicowaliśmy też innym. Mam nadzieję, że tych medali jeszcze przybędzie
dodał szkoleniowiec.

Po piątkowym treningu przyznał on, że Polaków z pewnością nie będzie w gronie wielkich faworytów na dużej skoczni, ale jednak zaznaczył, że igrzyska rządzą się swoimi prawami.

Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Zobacz również:

Władimir Siemirunnij i Paweł Abratkiewicz (po prawej)
Polacy

Mógł startować w innych krajach, a wybrał Polskę. "Postawił w życiu wszystko na jedną kartę"

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Zbliżenie sportowca w narodowym stroju Polski podczas wyścigu łyżwiarskiego na lodzie, w aerodynamicznym kasku i goglach, z widocznym skupieniem na twarzy.
Władimir SiemirunnijPaweł SkrabaPAP
Sportowcy ubrani w białe kurtki i czerwone czapki gratulują sobie po zawodach narciarskich; w tle widać duże narty i kamerzystę rejestrującego wydarzenie.
Kacper Tomasiak i Maciej MaciusiakGrzegorz MomotPAP
Młody mężczyzna w białej kurtce z logo Polski i napisem 'POLSKA', z medalem zawieszonym na szyi, stoi na tle rozmytej publiczności z widoczną polską flagą w tle.
Władimir SiemirunnijPaweł SkrabaPAP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja