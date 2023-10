Mamy dwóch zawodników gotowych na start Pucharu Świata. Ból głowy Thomasa Thurnbichlera

Skoki narciarskie. Wielka forma Dawida Kubackiego przed rozpoczęciem Pucharu Świata. Dwóch zawodników może spać spokojnie

Dość solidny tego lata był Piotr Żyła i on w tej chwili jest numerem dwa w kadrze. W tym momencie jest on jednak nieco za plecami Kubackiego. Jego obecna dyspozycja pozwala myśleć o miejscach w drugiej "10" Pucharu Świata. Najważniejsze, że Żyła jest bardzo regularny. Ma zatem z czego odbijać. On sam zresztą zapowiedział, że zamierza cały sezon skakać na bardzo wysokim poziomie. Chcę włączyć się do rywalizacji o Kryształową Kulę, a pik formy ma przygotować na mistrzostwach świata w lotach w Tauplitz/Bad Mitterndorf (25-28 stycznia 2024) .

Wygląda na to, że ma pięciu zawodników, bijących się o trzy pozostałe lokaty. To są: Kamil Stoch, Maciej Kot, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł i Kacper Juroszek. Stoch przez całe lato nie prezentował się zbyt dobrze, ale tuż przed inauguracją Pucharu Świata pokazał, że jednak wciąż potrafi skakać na dość wysokim poziomie, choć do Kubackiego jeszcze sporo mu brakuje. Ma jednak jeszcze miesiąc na to, by doszlifować formę. Z bardzo dobrej strony pokazuje się Maciej Kot, który ma wielkie szanse na to, by wrócić do Pucharu Świata jako pełnoprawny kadrowicz. Zakopiańczyk ma za sobą całkiem udane lato, a skokami w Szczyrku na pewno mocno przybliżył się do składu na Puchar Świata. Tyle że on jest w grupie regionalnej, a zatem poza kadrą A i B, i wcale nie jest pewne, czy Thurnbichler zdecyduje się zatem na postawienie na niego i na skreślenie zawodnika, który z nim regularnie trenuje. Zwłaszcza kiedy słychać, że Wąsek potrafi na treningach odpalać petardy, a Juroszek jest ekstremalnie dobrym zawodnikiem, który jednak potrzebuje dwóch równych skoków.