Od dłuższego czasu w sercach polskich kibiców skoków narciarskich tli się dość spory niepokój. "Złote Pokolenie" rodzimych skoczków jest bowiem coraz bliżej końca swoich barwnych karier, o czym dobitnie świadczy decyzja, którą przed rozpoczęciem sezonu olimpijskiego podjął Kamil Stoch.

Tegoroczna edycja Letniego Pucharu Kontynentalnego ukazała jednak rodzimym sympatykom dyscypliny swego rodzaj światełko w tunelu. To właśnie podczas tych zawodów objawił się bowiem geniusz 18-letniego Kacpra Tomasiaka, który nie tak dawno temu dokonywał niebywałych rzeczy na niemieckiej Hinterzarten. Nic dziwnego, że wielu Polaków zaczęło dopatrywać się w nim następcy dla będącego u schyłku kariery Stocha. Sam Maciej Maciusiak widzi ogromny potencjał w młodym skoczku, który stoi właśnie przed niepowtarzalną szansą na zwycięstwo w całym cyklu LPK.

Naturalnie wokół Tomasiaka narasta coraz większe zainteresowanie. Nic więc dziwnego, że o przyszłość genialnego 18-latka został zapytany nie kto inny jak żywa legenda polskich skoków narciarskich - Adam Małysz.

Małysz widzi w Tomasiaku materiał na skoczka światowej klasy. Jest jednak jedno "ale"

W ramach rozmowy z portalem "TVP Sport" Małysz został zapytany o przyszłość, jaka stoi obecnie przed raptem 18-letnim Kacprem Tomasiakiem. Momentalnie przyznał on, że młody skoczek z kraju nad Wisłą udowodnił już, iż jest w stanie nawiązać równą walkę z zawodnikami, którzy przez lata wyrobili sobie renomę w świecie skoków narciarskich. Jego zdaniem Tomasiak jak najbardziej może liczyć na występy w nadchodzącym sezonie Pucharu Świata, a także nie kryje nadziei na wywalczenie przez młodego Polaka kilku punktów.

Jednocześnie prezes PZNu ostudził nieco entuzjazm, który panuje obecnie wokół Tomasiaka. Legendarny skoczek widzi bowiem pewien scenariusz, w którym 18-latek mógłby bardzo szybko zderzyć się ze ścianą.

W wielu krajach pojawiali się tacy skoczkowie, chociażby Tschofenig, który po dwóch sezonach zaczął wygrywać. Trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nikt nie zaczął za wcześnie. Skoki to indywidualny sport, więc każdy inaczej podchodzi do zawodów i przygotowania. Dzisiaj strefa mentalna jest kluczowa. Jakaś rzecz jednemu może pomóc, a drugiemu wręcz przeciwnie

W słowach Adama Małysza jest wiele racji. Historia sportu zna bowiem przypadki zawodników, którzy zbyt wcześnie weszli na najwyższy możliwy poziom, tylko po to, aby chwilę później pozostać w pamięci masowej jako wielkie, lecz kompletnie niespełnione talenty. W tej samej rozmowie Małysz zaznaczył również, że w kraju nad Wisłą jest jeszcze kilku innych młodych skoczków, na których warto zwrócić szczególną uwagę, i którzy również w przyszłości będą mogli przystąpić do rywalizacji o najwyższe cele.

Już za kilka dni (18-19 października) rozpocznie się ostatni etap tegorocznego LPK. Do Klingenthal najprawdopodobniej uda się także Tomasiak, który przy odrobinie szczęścia oraz kolejnego błysku geniuszu może wywalczyć dla naszej kadry dodatkowe miejsce startowe w zbliżającym się sezonie Pucharu Świata.

Kacper Tomasiak Jakub Porzycki/ANADOLU AFP

Adam Małysz Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Kacper Tomasiak Pawel Murzyn East News

