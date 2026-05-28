Do działań Adama Małysza w roli prezesa krajowej federacji nie można mieć większych zastrzeżeń. Niedawno cieszył się on choćby z trzech medali podczas igrzysk olimpijskich. Co prawda Polacy niezbyt dobrze radzili sobie w Pucharze Świata, ale za to na najważniejszej imprezie czterolecia Kacper Tomasiak oraz Paweł Wąsek stanęli na wysokości zadania. A do konkursów w Italii przygotowywał ich obdarzony sporym zaufaniem działaczy Maciej Maciusiak.

Między innymi dzięki obecnemu jeszcze prezesowi PZN otrzymał on dodatkowego współpracownika w postaci Stefana Horngachera. Adam Małysz dopiął swego i doprowadził do powrotu Austriaka. Początkowo przenosiny z Niemiec miały zostać odroczone w czasie ze względu na nadchodzące wybory nowego sternika federacji, lecz ostatecznie działacze zmienili zdanie i pozwolili pracować uznanemu specjaliście już teraz. Żal u Wiślanina jednak pozostał.

"Zawsze wydawało mi się, że zarząd powinien być jednością" - wyznał w rozmowie ze "sport.tvp.pl". Był to zresztą naprawdę spory wywiad podczas którego poruszono sporo innych wątków. "Czy jest taka rzecz, którą przed objęciem prezesury wykonywał pan z przyjemnością, a teraz stała się mniej pożądaną rutyną?" - zapytał się w pewnym momencie Wiktor Marczuk. Wielokrotny medalista olimpijski wrócił wtedy pamięcią do chwili, gdy objął stanowisko dyrektora sportowego.

Małysz musiał odpuścić wyjazdy. Tak wyglądała jego prezesura od kulis

"Dogadałem się z Apoloniuszem Tajnerem w ten sposób, by faktycznie uczestniczyć w tym, co się dzieje. Jeździłem z kadrą na zawody, pełniłem rolę koordynatora. Prezesura mi to zabrała. Przez te cztery lata byłem w stanie jeździć w zasadzie tylko do Wisły, Zakopanego, Planicy i czasem na Turniej Czterech Skoczni. Do tego jeszcze snowboardowy Puchar Świata w Krynicy, bo go organizujemy jako PZN. Jest bardzo dużo biurokracji i spraw, przy których musisz być osobiście. Prezesura nie jest funkcją społeczną taką, jak dawniej" - wyznał gorzko.

Odpowiedzialna rola to także mnóstwo stresu. "Nie wystarczy pokazywać się na galach, musisz zarządzać budżetem, ludźmi, zawodnikami, trenerami. To duża odpowiedzialność. Siedzenie za biurkiem, załatwianie kontraktów, relacje z ministerstwem sportu, sponsorami, różne wydarzenia - nie wszystkim jesteś w stanie sprostać. Brakuje dni, by skorzystać z każdego zaproszenia. A gdy się gdzieś nie pojawisz, to zazwyczaj pojawia się "foch". Uważam, że więcej takich obowiązków reprezentatywnych powinni przejąć wiceprezesi, członkowie zarządu" - dodał.

I niebawem 48-latek będzie mógł rozpocząć kolejny rozdział w życiu. Jego stanowisko najprawdopodobniej obejmie Apoloniusz Tajner, który już zapowiedział start w nadchodzących wyborach.

